Stone Temple Pilots, Bush y Slash tocarán en Chile el próximo año

Las bandas Stone Temple Pilots y Bush, además del icónico guitarrista Slash de Guns and Roses, se presentarán próximamente en Chile.

Los dos primeros lo harán como parte de una gira latinoamericana que comienza en Lima el próximo 14 de febrero, para presentarse en el Teatro Caupolicán, en el marco de su Revolución Tour 2019. Estarán en Santiago el 21 de febrero. La banda chilena Temple Agents abrirá la jornada.

En tanto, la cita con Slash es el viernes 10 de mayo, también en el Teatro Caupolicán, como parte del tramo sudamericano de la gira que comenzó en septiembre en Norteamérica.

Stone Temple Pilots

En el caso de Stone Temple Pilots, el grupo norteamericano terminó su 2017 con la edición de los sencillos "Meadow" y "Roll Me Under". La edición de su séptimo disco en estudio, el homónimo "Stone Temple Pilots", incluye a su nuevo vocalista Jeff Gutt. Son doce nuevas canciones que los llevaron a girar durante gran parte del año.

La banda continúa integrada por los hermanos Dean y Robert DeLeo, junto al baterista Eric Kretz. Formados a fines de los ochenta, la banda debutó con el exitoso álbum "Core" en 1992.

Trabajos como "Purple" o "Tiny Music", coparon las listas de popularidad entre 1994 y 1997 gracias a la participación de su primer vocalista Scott Weiland, quien falleció en diciembre de 2015.

Bush

Bush, por su parte, continúa al mando de Gavin Rossadale, actualmente junto a los músicos Robin Goodridge, Chris Traynor y Corey Britz. La actual formación publicó en marzo de 2017, su séptimo y más reciente disco "Black And White Rainbows", el que han estado promocionando con el video "Lost In You".

El grupo se formó en Londres en el año 1992 y en diciembre de 1994 alcanzó rápidamente la fama con el disco "Sixteen Stone".

Luego vendrían "Razorblade Suitcase", "The Science Of Things" y "Golden State", trabajos que mantuvieron a la banda en los listados de popularidad internacionales.

Slash

Slash, en tanto, trae su más reciente álbum como solista, “Living the dream”, lanzado en septiembre de este 2018, bajo el nombre oficial de Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators.

Aparte de Slash y Myles Kennedy (conocido además por su trabajo como frontman de Alter Bridge), el grupo lo completan Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en la otra guitarra.

“Living the dream” es el tercer álbum que Slash realiza en esta etapa junto a Kennedy y The Conspirators. Fue lanzado a través de su propia disquera Snakepit Records, en sociedad con Roadrunner Records, y producido por Michel “Elvis” Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus).

Hasta ahora cuenta con los singles destacados “Driving rain” y “Mind your manners”, las que son parte de su nuevo show, junto a las canciones de las anteriores producciones de los diferentes grupos de Slash, incluyendo Guns n’ Roses y Velvet Revolver.