UACh respalda a rector Montecinos tras agresión a ministra Lincolao

El Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile (UACh) respaldó la gestión del rector Egon Montecinos, en medio de las críticas surgidas tras la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurrida en dependencias del plantel en Valdivia.

La instancia se reunió de manera extraordinaria luego del incidente, que tuvo lugar durante una actividad en el Aula Magna y que incluyó manifestaciones estudiantiles que dificultaron la salida de la autoridad. El episodio abrió cuestionamientos hacia la administración universitaria, particularmente por no haber adoptado medidas suficientes de resguardo, pese a que existían antecedentes sobre posibles protestas durante la visita.

Durante la sesión, Montecinos presentó un informe detallando las acciones internas y externas desplegadas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Según consignó el Diario Austral de Valdivia, el rector expuso los procedimientos activados tras el hecho, en un intento por responder a las críticas y transparentar la gestión institucional.

Pese a la presión, el Consejo Académico acordó respaldar su conducción, marcando una señal de apoyo interno en un momento de alta exposición pública para la universidad. No obstante, la misma instancia reconoció la necesidad de revisar los mecanismos de seguridad vigentes.

En esa línea, se resolvió iniciar un proceso de actualización de los protocolos de seguridad en las dependencias universitarias, con el objetivo de prevenir situaciones similares y fortalecer la protección de autoridades y comunidad académica en actividades institucionales.

Además, el Consejo acordó impulsar una serie de acciones orientadas a promover el diálogo, la convivencia y la reflexión al interior del plantel, como parte de una estrategia para enfrentar y erradicar episodios de violencia en el espacio universitario.

El caso reabre el debate sobre los límites de la protesta en contextos académicos y las responsabilidades institucionales frente a la seguridad, en un escenario donde la tensión entre movilización estudiantil y resguardo de autoridades vuelve a instalarse en la agenda pública.