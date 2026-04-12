JD Vance y delegación de EEUU abandonaron Pakistán tras fracasar negociaciones con Irán

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, las más relevantes en más de una década, terminaron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones intensas. El resultado no solo prolonga la incertidumbre en Medio Oriente, sino que instala un escenario de alto riesgo donde la diplomacia, el control energético y la seguridad internacional vuelven a entrelazarse de forma crítica.

El vicepresidente JD Vance, quien abandonó Islamabad tras 21 horas de conversaciones, fue categórico: el fracaso responde a la negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear. La exigencia estadounidense —un compromiso verificable de no desarrollar armas atómicas ni capacidades inmediatas para ello— se mantuvo como línea roja intransable durante toda la negociación.

Teherán, sin embargo, construye un relato opuesto. Fuentes oficiales y medios estatales atribuyen el quiebre a las “exigencias excesivas e irrazonables” de Washington, subrayando que las conversaciones nunca estuvieron destinadas a resolverse en una sola ronda. Más que un fracaso, el gobierno iraní busca instalar la idea de un proceso abierto, donde la responsabilidad recae en la falta de “buena voluntad” estadounidense y en su negativa a reconocer los intereses estratégicos de Irán.

El desacuerdo nuclear es solo la superficie de un conflicto más amplio. Sobre la mesa estuvieron también demandas iraníes de alto impacto: el levantamiento de sanciones mediante la liberación de activos congelados, compensaciones económicas por la guerra, control del estrecho de Ormuz y un alto el fuego regional que incluya a Líbano. Washington, en paralelo, prioriza la reapertura segura de esa vía marítima —por donde transita cerca del 20% del suministro energético mundial— y la contención definitiva del programa de enriquecimiento nuclear iraní.

El trasfondo es una guerra que ya acumula miles de muertos y daños estructurales en varios países de la región. En ese contexto, el alto el fuego de 14 días aparece como un frágil paréntesis cuya continuidad depende ahora de una diplomacia que ha demostrado sus límites. Pakistán, en un giro geopolítico relevante, asumió un rol mediador activo, intentando sostener el diálogo y evitar una reanudación de las hostilidades.

El simbolismo también jugó su parte en Islamabad. La delegación iraní llegó vestida de negro, en señal de duelo por el fallecido líder supremo Ali Khamenei y las víctimas de los bombardeos, incluyendo niños muertos en un ataque que el Pentágono aún investiga. La escena no fue menor: tensionó el clima de las conversaciones y reforzó la narrativa iraní de victimización frente a la ofensiva occidental.

En paralelo, los movimientos militares en torno al estrecho de Ormuz revelan que la diplomacia avanza bajo presión. Estados Unidos anunció operaciones para facilitar el desminado de la zona, mientras Irán negó cualquier tránsito de buques estadounidenses, evidenciando una disputa también en el plano informativo.

El fracaso en Islamabad no cierra una etapa, sino que la desplaza. La confrontación entre ambas potencias entra en una fase donde la negociación seguirá siendo necesaria, pero cada vez más condicionada por hechos consumados en el terreno. Con los precios del petróleo al alza y la estabilidad regional en juego, el conflicto deja de ser bilateral para convertirse en un problema sistémico.