A un mes del Presidente Kast: Educación entra en zona crítica

¡Hola!, esta semana se cumple el primer mes del actual Gobierno y resulta inevitable observar los primeros 30 días de gestión.

El escenario no ha sido particularmente favorable para el oficialismo. El ruido por las vocerías corre como un rumor constante, se volvió a postergar el envío de la Ley de Reconstrucción, la gira a Argentina tuvo más revuelo por las controvertidas declaraciones conjuntas entre Kast y Milei, que resultados en términos de anuncios y como “perla” de la semana: Camila Flores (RN) está siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso por “cortarles la cola” a sus asesores.

El nudo más apretado, sin embargo, y por el que termina cerrando el primer mes de este Gobierno, está en el frente educacional, que dejó las aulas para transformarse en uno de los principales focos de tensión política.

El aire se ha puesto espeso en múltiples frentes educacionales como gratuidad, CAE, revisión de mochilas, becas Chile, a lo que se suma la ministra María Paz Arzola bajo presión y la agresión a la titular de Ciencia, Ximena Lincolao. El área se aprecia inestable pues combina seguridad, financiamiento y conflicto político, todo en una mezcla que comienza a marcar el tono de esta etapa inicial del Gobierno.

Entre violencia escolar, movilizaciones universitarias, ajustes presupuestarios y reformas en curso, en el Ejecutivo se habla de un “punto de inflexión”, mientras que en el mundo educativo el diagnóstico es más directo: el escenario se está tensionando rápidamente.

También entra en escena el paquete de medidas impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre quien estarán puestos nuevamente todos los focos en el Congreso. La propuesta incluye más de 40 iniciativas vinculadas a su plan económico, junto con medidas orientadas a distintos sectores. Atención especial recibirán los anuncios para la clase media, en especial luego que se conociera que el proyecto vorecerá especialmente a las grandes empresas, que ocupan el 55% de la fuerza laboral en Chile.

Y como en otras ocasiones, la dupla Sedini-Valenzuela continúa dando que hablar. Esto, después que el Gobierno decidiera ajustar el diseño comunicacional –a través de vocerías sectoriales– y mandara al congelador el llamado “protocolo” de agenda, con el cual Cristián Valenzuela pretendía tener el control sobre todas las comunicaciones del Gobierno.

Entre medio de todo, el mes del Presidente Kast termina con problemas de clima laboral al interior del Ministerio de Vivienda, en donde dos funcionarias claves y traídas por el mismo ministro Iván Poduje, renunciaron a sus cargos -según nos cuentan- con la paciencia más que agotada. Una de ellas, fue convencida de no renunciar para evitar el escándalo.

Y en Cancillería el suelo también se está moviendo más de lo acostumbrado. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que han removido a funcionarios de alto rango al cumplir 65 años, y han designado en su lugar a otros que ya se habían retirado —incluso mayores de 67—, pero con mayor afinidad política.

Pasaron ya 30 días y las promesas para los primeros noventa, siguen en el plano de las expectativas. Mientras tanto, el mundo del poder también está expectante pero por otro tema: en los próximos días se vence el plazo para que las autoridades presenten sus declaraciones de intereses y patrimonio: atención total en Francisco Pérez Mackenna (RREE), Fernando Barros (Defensa) y Fernando Rabat (Justicia).

Estaremos atentos ahí…

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¿Polvorín? Sube el termómetro en Educación y Ciencia

Al cumplirse un mes del arranque del Gobierno de José Antonio Kast, la educación pasó de ser un frente complejo a un foco de alta tensión política. Entre violencia en liceos, protestas universitarias, ajuste fiscal y reformas en marcha, en La Moneda hablan de un “punto de inflexión”. En el mundo educativo, en cambio, el diagnóstico es más directo: la temperatura está subiendo, y con fuerza.

La presión se concentra especialmente sobre la ministra de Educación, María Paz Arzola, que no solo enfrenta críticas por el giro en gratuidad y financiamiento, sino también un dato que pesa como sombra: desde el retorno a la democracia, ningún ministro de Educación ha logrado terminar el período presidencial –y si miramos la historia más larga, es extremadamente raro que un ministro de Educación dure todo un mandato, incluso antes de 1990–.

En paralelo, la agresión en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, terminó de mezclar los planos: seguridad, política universitaria y recortes en ciencia en un solo cóctel. A continuación, una muestra de cómo ha subido el termómetro en Educación y Ciencia:

Violencia + “overoles blancos”

El asesinato de una inspectora en Calama, amenazas de bomba y ataques en liceos reabrieron el fantasma de la violencia escolar. En el radar vuelve la lógica de los “overoles blancos” y el Gobierno endurece el tono: querellas, sanciones y agenda de seguridad en salas de clase.

Becas Chile en revisión

Suspensión de becas de magíster y posdoctorado en el extranjero y recorte del 3% en Ciencia. La señal: priorizar desarrollo local. El efecto: molestia en universidades y científicos, justo cuando el sistema ya estaba tensionado.

Gratuidad bajo la lupa

Arzola cuestiona su impacto en equidad y advierte acerca de costos desbordados. Sobre la mesa: limitar por edad y excluir a condenados por delitos graves. Traducción política: tocar uno de los pilares del modelo post-2011.

Cobro del CAE escala a tribunales

A pocos días del inicio del cobro del CAE por parte de la TGR, ya comenzaron a ingresar los primeros recursos de protección en tribunales para frenar embargos y retenciones de fondos, cuestionando la legalidad del procedimiento de cobro y pidiendo suspenderlo mientras se resuelve el fondo del asunto, lo que abre la primera arista judicial del nuevo plan contra más de 550 mil deudores.

Caso Lincolao: el conflicto salta a la universidad

La agresión a la ministra en Valdivia –insultos, agua y consignas por tema Becas Chile y el CAE– instala un nuevo escenario: ya no es solo violencia escolar, es conflicto político dentro de los campus. El Ejecutivo habla de “grupo ideologizado” y el hecho derivó en una querella por atentado contra la autoridad.

Recorte presupuestario: ajuste generalizado

Educación y Ciencia enfrentan tijeras simultáneas. Menos recursos, más exigencias y reformas en curso. Una combinación que históricamente ha sido caldo de cultivo para movilización.

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El dossier de Quiroz: ayuda a clase media y “ofertón” a grandes empresas

Lo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera enviar al Congreso la próxima semana es una apuesta de “todo o nada”. Una batería de 42 medidas con las que aspira a reparar los daños materiales de los incendios en regiones y “corregir” lo que él mismo ha denominado “un declive” de 12 años de crecimiento.

El plan de Quiroz, sin embargo, llega precedido por un marcado sesgo proempresa, al punto de que en RN le presentaron recomendaciones y medidas centradas principalmente en la clase media. Por esta razón, se estima que el plan no solo incorpore iniciativas que beneficien a las grandes corporaciones, sino también que generen alivio a las pymes, particularmente en temas relacionados con el subsidio al empleo formal e impuesto a los combustibles.

En la batería miscelánea del ministro Quiroz figuran igualmente propuestas para personas naturales de altos ingresos (como reducción del impuesto a las donaciones, ventajas para repatriación de capitales, eliminación de impuesto a ganancias bursátiles) y para la clase media (reforma a la OGUC, ampliación del DFL2, eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, subsidios transitorios).

La historia –se sabe– empezó con una caja fuerte vacía. El ministro dice que recibió una “deuda flotante” de 3 mil millones y un país que necesita reconstruirse tras los incendios en Valparaíso, Biobío y Ñuble, por lo cual ha decidido que la solución no es apretar el cinturón, sino cortarlo por la mitad.

El diseño tributario se presenta a la medida del gran capital, proponiendo una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%. Aunque la medida se justifica por la competitividad, el beneficio se concentraría en las grandes corporaciones, postergando una redistribución equitativa.

La iniciativa, en simple, rebajará el impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades para igualarlo al promedio de los países desarrollados. La medida será gradual a lo largo de los 4 años de Gobierno y, según la comisión Marfán, cada punto de rebaja aumentará el PIB en un 0,65% a largo plazo.

El proyecto, de acuerdo con cercanos al eje de las definiciones, favorecería especialmente a las grandes empresas, que ocupan el 55% de la fuerza laboral en Chile.

A esto se suma la reintegración total del sistema tributario y la eliminación del impuesto a la ganancia de capital bursátil por un año, medidas que profundizan la brecha de ingresos al beneficiar directamente a dueños de capitales e inversionistas.

“Se propone volver a un modelo donde el impuesto pagado por la empresa sirva como un crédito total para el impuesto personal de los dueños. Esto elimina la ‘doble tributación’, donde un mismo dinero paga impuestos primero en la empresa y luego al ser retirado por el dueño”, detalla una voz crítica a la medida planteada por el oficialismo.

Especialmente controvertida es la restauración de la invariabilidad tributaria que, según la oposición, limitaría la soberanía fiscal del Estado frente a algunos recursos naturales por 20 años.

La recaudación para la emergencia también levanta dudas: se propone un “ofertón” rebajando al 50% el impuesto a herencias y donaciones por un año, permitiendo que familias de altos ingresos traspasen patrimonios a mitad de precio. Simultáneamente, se abre una ventana de repatriación de capitales con una tasa del 8%, cifra considerada ofensivamente baja frente a la carga tributaria de un trabajador común.

En vivienda, el IVA 0% por 12 meses y para proyectos inmobiliarios aún no construidos ni diseñados, parece más un salvavidas para sanear los balances de inmobiliarias que una ayuda social real.

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La paradoja del Gobierno a un mes de su instalación

Si hay una imagen que permite graficar la distancia entre una campaña política y el ejercicio de gobernar –más allá del conocido “otra cosa es con guitarra”–, es aquella que compara la expectativa con el resultado final. Esa diferencia entre lo prometido y lo que finalmente se concreta también se ha instalado en la percepción de parte de la ciudadanía.

Esta brecha entre expectativa y realidad, frecuente tanto en el ámbito comercial como político, se refleja en sectores que esperaban una agenda más centrada en seguridad –particularmente frente al narcotráfico, la migración irregular y la corrupción– y que, en cambio, han debido enfrentar medidas con impacto directo en el costo de la vida, como el alza en los combustibles, que afecta especialmente a los sectores medios y populares.

Las encuestas han comenzado a recoger este escenario. Según la última medición de Cadem, el Presidente registra un 54% de desaprobación, lo que da cuenta de una caída en su nivel de respaldo a poco más de un mes de iniciado el Gobierno. Si bien se trata de un periodo acotado, permite observar una tendencia en esta etapa inicial.

En paralelo, la estrategia de desplegar múltiples acciones ha generado la impresión de un Gobierno activo, aunque algunos analistas advierten que no es lo mismo implementar nuevas políticas que modificar o revisar iniciativas heredadas, muchas de ellas canalizadas a través de decretos. En ese contexto, surge la pregunta sobre cuáles son las principales iniciativas propias de esta administración.

A esto se suma la postergación en dos ocasiones del envío de la Ley de Reconstrucción Nacional al Congreso, uno de los proyectos relevantes anunciados por el Ejecutivo. Desde el Parlamento, algunos advierten un eventual bajo ritmo legislativo en esta primera etapa, a la espera de definiciones más concretas.

En el plano comunicacional, también se han observado dificultades. Distintos analistas apuntan a una falta de consistencia en el relato, marcada por diferencias entre un tono más institucional y otro más confrontacional, que en ocasiones recuerda dinámicas propias de la campaña.

Por un lado, se identifica a autoridades que han optado por un estilo más formal y alineado con el rol institucional. Por otro, persisten intervenciones con referencias a la administración anterior y un tono más directo, lo que ha generado críticas respecto de la claridad del mensaje del Gobierno.

Algunas decisiones y episodios recientes han sido leídos como parte de esta tensión, reflejando una distancia entre la conducción institucional y la forma en que se comunican ciertas medidas o posturas.

En este escenario, desde el oficialismo destacan que el Presidente ha logrado mantener una posición relativamente sólida dentro de su sector. A pesar de la baja en las encuestas y de enfrentar decisiones complejas, ha mostrado un estilo directo y una disposición a asumir costos políticos, lo que –a juicio de sus cercanos– sigue siendo un activo en esta etapa inicial de su mandato.

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Sedini y Valenzuela: pedaleando sobre la marcha

Cerramos una semana con la decisión del Segundo Piso de soltarles “la rienda” a las carteras, para reforzar lo que hasta ahora ha sido un mal desempeño de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, y el sobregiro de ministros como Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres) y Claudio Alvarado (Interior).

Incluso el propio Mandatario dio un paso al frente y estrenó diálogos ciudadanos bajo la iniciativa “Presidente Presente”, con la que busca instalar un formato de interacción directa entre el Ejecutivo y la ciudadanía, en medio de la caída de su aprobación.

Por otro lado, más allá de la citación al Congreso de 23 secretarios de Estado –solo Sedini no compareció a las comisiones–, ministros como Fernando Rabat, de Justicia, María Jesús Wulf, de Desarrollo Social, y Louis de Grange, de Transportes, fueron algunas de las figuras que visitaron espacios radiales y televisivos para dar cuenta de su gestión y responder a la contingencia.

A ellos se sumó el protagonismo de la jefa de la cartera de Educación, María Paz Arzola, tras la presentación del proyecto contra la violencia escolar, y de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, debido a la agresión que sufrió en la Universidad Austral.

Lo cierto es que el mandato inicial del director estratégico de Comunicación y Contenidos de Presidencia, Cristián Valenzuela , se vio truncado por el descontrol de la agenda y la falta de manejo de la Segegob.

, se vio truncado por el descontrol de la agenda y la falta de manejo de la Segegob. Cabe recordar que el “protocolo de comunicaciones” instruía que los encargados de prensa de los ministerios debían centralizar la decisión de toda aparición pública. “Sin excepciones: toda pauta, entrevista o declaración requiere conocimiento previo de SECOM”, decía el documento. Un control inviable a estas alturas.

El Ejecutivo tuvo que recurrir a la estrategia de ampliar el elenco de voceros y posicionar temas sectoriales en la opinión pública, donde también el propio Mandatario ha pasado a primera línea con puntos de prensa y mayor despliegue comunicacional. “El Presidente Kast es su mejor vocero”, dicen analistas.

Si bien fuentes de Palacio afirman que no se trata de un cambio de rumbo, sino que del propio desarrollo de la agenda, el blindaje a la ministra vocera ha sido evidente durante la última semana. Menos protagonismo de la Segegob y más ministros en terreno.

Consultada este viernes por su título de ministra peor evaluada, Sedini respondió que como Gobierno “no nos mueven las encuestas”. Lo cierto es que el bajo rendimiento del aparato comunicacional sí ha movido la aguja al interior de La Moneda.

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