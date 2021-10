Las 10 mejores canciones de la historia, según el nuevo ranking de Rolling Stone (y cuál es la primera en español)

Casi dos décadas después de lanzar su lista de las "500 mejores canciones de todos los tiempos", la revista Rolling Stone finalmente actualizó su famoso ranking.

Para la nueva selección, la publicación estadounidense dice que convocó a más de 250 artistas, músicos y productores, así como críticos y periodistas de la industria musical.

"Cada uno envió una lista clasificada de sus 50 mejores canciones, y tabulamos los resultados", explica la revista.

En total, eligieron unas 4.000 canciones y de ahí surgió la lista de 500, predominantemente hip-hop, country moderno, indie rock, reggae y R&B.

De las nuevas 500 canciones seleccionadas, solo hay tres temas de la música en español y uno del portugués. El resto son canciones en inglés, la mayoría lanzadas en Estados Unidos.

"El resultado es una visión más amplia e inclusiva del pop, música que sigue reescribiendo su historia con cada latido", señala la publicación.

Las 10 mejores

De las 10 canciones votadas como las mejores de todos los tiempos, ocho son clásicos del siglo pasado.

Respect, de Aretha Franklin (1967)

Fight the power, de Public Enemy (1989)

A change is gonna come, de Sam Cooke (1964)

Like a rolling stone, de Bob Dylan (1965)

Smells like a teen spirit, de Nirvana (1991)

What's going on, de Marvin Gaye (1971)

Strawberry fields forever, de The Beatles (1967)

Get ur freak on, de Missy Elliott (2001)

Dreams, de Fleetwood Mac (1977)

Hey ya!, de Outkasst (2003)

Al contar la historia detrás de Respect, Rolling Stone destaca que la canción "catalizó el rock & roll, el góspel y el blues para crear el modelo de música soul que los artistas siguen buscando en la actualidad".

"En sus memorias de 1999, Franklin escribió que la canción reflejaba 'la necesidad del hombre y la mujer promedio de la calle, el hombre de negocios, la madre, el bombero, el maestro; todos querían respeto'. Todavía lo hacemos", añade.

La primera en español en la lista

Las canciones en español no estuvieron entre las más nombradas por los músicos y expertos encargados de la selección.

Ello a pesar de que Rolling Stone asegura que la lista contiene "más" pop latino entre los géneros del nuevo ranking.

Daddy Yankee y su canción de 2010 "Gasolina" está en el puesto 50, la canción en español que más alto llegó en la lista.

"Daddy Yankee suelta sus versos vertiginosos con tanto poder que la canción parece que podría arder en cualquier momento, incluso décadas después", destaca.

Daddy Yankee logró el video musical más popular de YouTube en 2019, con su canción "Calma".

En un lejano lugar 351 viene la canción Ponta de Lança Africano (Umbabarauma), del legendario músico brasileño Jorge Ben.

Después, la reina del tex-mex, Selena, aparece en el puesto 405 con su tema "Amor prohibido".

La reina de la salsa cubana Celia Cruz con su canción "La vida es un carnaval" alcanzó el puesto 439.

Y finalmente el músico mexicano-estadounidense Santana aparece en el sitio 479 con "Oye, cómo va", el famoso tema compuesto por Tito Puente.