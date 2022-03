Orrego pide «actuar ahora con responsabilidad» por posible racionamiento de agua

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, pidió "actuar ahora con responsabilidad" por posible el racionamiento de agua en la Región Metropolitana, informó este martes 24 AM.

"Hemos tenido 13 años de sequía y el 2021 fue al cuarto año más seco de la historia. El cambio climático llegó para quedarse y esta crisis hídrica es, probablemente, su peor manifestación", indicó.

A lo anterior agregó que "este año no podemos descartar el racionamiento de agua, llegó el momento de empezar a actuar con responsabilidad, tanto empresas, agricultura, servicios públicos y los individuos".

Cambio de hábitos

En ese contexto, recomendó que la población debe "cambiar los hábitos", entre ellos, los métodos de riego y de producción: "Uno mira experiencias internacionales, como Israel, donde el 80% del agua se reutiliza para poder enfrentar la sequía y aquí regamos con agua potable, una cosa absolutamente increíble".

Según los datos entregados por Orrego, aproximadamente el 70% de la RM se abastece del río Maipo, mientras que el sector oriente lo hace del río Mapocho.

Es por esto que dicha zona sería la afectada por la medida. "Si tú vas hoy al río Mapocho, la parte alta casi no trae agua, los acuíferos están con poca agua, entonces, en caso de no llover este año no se puede descartar que haya racionamiento. Además, paradójicamente, el sector oriente es el que más consume agua".

En caso de adoptar esta mitigación, racionar el agua significaría en concreto que las comunas como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes "no van a tener agua las 24 horas ni los 7 días de la semana, pero eso lo tenemos que definir en conjunto con la Onemi y con la Superintendencia de Servicio Sanitario".

"Impulsamos una ordenanza tipo para toda la RM y estamos evaluando con el Ministerio de Obras Públicas que tengamos medidas estructurales. Esto es un desafío para el ejecutivo, porque hace unos años se aprobó la ley de aguas grises, pero qué pasa con las aguas que ya han sido tratadas (...) en tres años no se ha dictado el reglamento", concluyó.