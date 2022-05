"La patria en sombras" de Elizabeth Subercaseaux: sobre la crueldad de civiles y militares

Esta novela histórica de Elizabeth Subercaseaux, nos hace vivir la angustia de los familiares de los detenidos desaparecidos, a través de su personaje Javier, que durante treinta años no deja de buscar a su esposa, la Vali. Como nos dice él en un pasaje: “Mientras no sepa dónde está su tumba, su tumba será mi pecho. Por el momento está enterrada en mi corazón”.

La historia de Chile es recreada en la obra, alternando a los personajes ficticios con protagonistas reales: el dictador Pinochet, e integrantes de su núcleo cercano, tales como su esposa Lucía, los criminales Manuel Contreras, y Sergio Arellano Stark, entre otros que a lo largo de la novela hacen gala de la crueldad con la que el país los conoció, así como miembros de la red civil académica e intelectual, encabezada por Jaime Guzmán, que daba soporte en esos ámbitos a los militares. Parte de la obra trata de la gestación de la ilegítima Constitución del 80, que tanto nos ha costado eliminar, y que aún en estos días, en medio de un proceso constituyente, trata de ser rescatada por la élite que se ha beneficiado de ella por más de cuatro décadas.

Ese lado de las sombras, a las que alude el título de la novela, es matizado con personajes queribles como el juez Juan Guzmán Tapia, la dirigenta comunista Gladys Marín, y el propio Javier. El rol del juez Guzmán en la obra, no es menor al rol que realmente le cupo en nuestra historia reciente, de tal forma que la novela se puede ver como un merecido homenaje a ese hombre honesto y valiente, que se atrevió a enfrentar al poder del ejército y a sus tentáculos, que llegaban hasta algunos miembros de los gobiernos de la Concertación. Parte del tributo al juez, es destacar en algunos de los capítulos, su labor en la búsqueda de los restos de las y los compatriotas asesinados por los uniformados o por los órganos represivos que controlaban, como la DINA y la CNI.

La coalición que más tiempo gobernó al país desde el retorno a la democracia, no sale bien parada en la novela. En palabras de Javier, militante de un partido de la Concertación: “Que la derecha y el pinochetismo quieran enterrar lo ocurrido y dar vuelta la página, es comprensible, pero ¿nosotros mismos?”. Y más adelante agrega: “Lo que pasó aquí es que los civiles, los civiles, porque esto tiene harto poco que ver con los militares, pactaron no solamente para no tocar al general Pinochet, sino que también para mantener el modelo económico, y con ese modelo se han ido enriqueciendo todos, los de la derecha y los de la Concertación”. Son frases que resuenan como un preludio al llamado estallido social del año 2019.

Si bien el periodo de la dictadura ha sido cubierto en otras novelas y obras literarias, no ha sido tanto así con periodos más recientes, como el de la transición. En el caso de esta novela se rescata con una narración muy vívida, hitos históricos como la entrada del ex dictador al Congreso, en su calidad de Senador vitalicio, y su posterior detención en la London Clinic.

El triste rol de la Concertación en ese periodo, se retrata también en las presiones al juez Guzmán una vez que han logrado rescatar a Pinochet desde Londres. “La justicia chilena tiene que seguir el ejemplo inglés, Juan. Someter al general a una revisión completa y luego un no a lugar por razones humanitarias”, le dice un político del gobierno al juez, anticipando lo que serían las negociaciones para salvar al tirano de la cárcel, aduciendo una supuesta demencia. “Lo van a dejar impune, Vali”, se lamenta Javier.

El ágil ritmo de la novela, y la cercanía del contexto histórico, probablemente atrapen a las y los lectores, como me ocurrió a mí. Un texto recomendable además para las nuevas generaciones, para quienes no vivieron ese periodo de sombras, y para las y los estudiantes en particular: no es lo mismo memorizar hechos leyendo libros de historia, que vivirlos con los protagonistas al leer buena literatura.







Ficha técnica:

La patria en sombras

Elizabeth Subercaseaux

Editorial Catalonia

234 páginas

