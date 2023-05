Muere Tina Turner, la reina del Rock & Roll, a los 83 años

El fallecimiento de la destacada cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa fue confirmada a través de un comunicado realizado por su representante, Peter Lindbergh. En más de 50 años de carrera trajo éxitos como “The Best” y “What’s Love Got to Do With It”.

Una de las cantantes más legendarias del Rock & Roll ha muerto este miércoles a los 83 años en su casa de Zúrich, Suiza.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, anunció su representante, Peter Lindbergh, en un comunicado.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, agrega.

Durante sus últimos años de vida, la artista sufrió problemas de salud, en 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió un transplante de riñón en 2017.

La cantante nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Además de su talento vocal, también se destacó como compositora, bailarina, actriz y coreógrafa.

La declaración oficial culminó diciendo “hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

