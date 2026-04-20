Gobierno cierra filas por ley miscelánea y rechaza dividir el proyecto

El Gobierno salió a defender su ley miscelánea y descartó dividir el proyecto pese a las presiones políticas, insistiendo en que debe tramitarse como un solo bloque. Desde La Moneda, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que “está todo entrelazado”, argumentando que las medidas de reconstrucción, impuestos y reactivación forman parte de una misma lógica. En medio de críticas transversales por la mezcla de materias, el Ejecutivo optó por endurecer su postura y blindar el corazón de la iniciativa, que será ingresada al Congreso esta semana sin respaldo cerrado, pero con expectativa de negociación.

Desaprobación de Kast sigue al alza tras polémica por cena en La Moneda

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a subir, según la última medición de Pulso Ciudadano, en un escenario marcado por la controversia por una cena privada en La Moneda. El sondeo refleja un deterioro en la evaluación del Mandatario, profundizando la tendencia a la baja registrada desde el inicio de su gobierno. La polémica por el uso de dependencias del palacio presidencial —que incluso motivó requerimientos de Contraloría— ha impactado la percepción pública, sumándose a críticas por el manejo económico y el alza del costo de la vida. El resultado consolida un escenario de presión política para el Ejecutivo, en medio de un clima de mayor escrutinio ciudadano.

Gobierno da giro y ahora mantendrá vigente el subsidio eléctrico tras críticas

El Gobierno dio un giro en su postura y anunció que el subsidio eléctrico se mantendrá vigente, luego de fuertes críticas por su decisión inicial de poner fin al beneficio en medio de nuevas alzas en las cuentas de la luz. La medida representa un cambio respecto de lo señalado días antes por el Ejecutivo, cuando se había descartado extender el apoyo, argumentando su carácter transitorio y el término de los pagos asociados. Ahora, La Moneda optó por sostener el subsidio como mecanismo de contención para los hogares más vulnerables, en un contexto de presión política y social por el impacto del alza tarifaria, que podría llegar a incrementos significativos en las boletas sin este apoyo.

Quiroz apuesta por aprobación de megarreforma y relativiza impacto político

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó su apuesta por la aprobación de la ley miscelánea, aunque aseguró que el éxito del Gobierno no depende exclusivamente de este proyecto. La iniciativa —que contempla más de 40 medidas económicas, tributarias y regulatorias— es considerada el eje del programa de reactivación impulsado por el Ejecutivo. En medio de cuestionamientos por su alcance y efectos fiscales, Quiroz sostuvo que la reforma busca corregir una década de bajo crecimiento y que el Gobierno continuará avanzando en otras agendas paralelas. Sus declaraciones buscan bajar la presión política sobre la tramitación, en un escenario marcado por divisiones internas y negociaciones complejas en el Congreso.

Dictan prisión preventiva a coautor del asesinato del carabinero Eugenio Naín

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Francisco Painevilo, detenido como coautor del asesinato del carabinero Eugenio Naín ocurrido en 2020 en La Araucanía. El imputado —que se mantenía prófugo desde 2021— fue formalizado por homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado, disparos injustificados y otros delitos vinculados al ataque. El tribunal consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de investigación de 60 días. La detención reabre uno de los casos más emblemáticos de violencia en la macrozona sur, donde aún permanece un imputado prófugo en la causa.

Irán acusa “piratería armada” tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán

Irán acusó a Estados Unidos de cometer “piratería armada” tras la captura de un buque mercante iraní en el golfo de Omán, en medio del bloqueo naval impuesto por Washington. Según Teherán, fuerzas estadounidenses dispararon contra la nave para inutilizar su sistema y luego la abordaron, en lo que consideran una violación del alto el fuego. El episodio ocurre en una zona clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y ha elevado el riesgo de escalada en el conflicto. Estados Unidos sostiene que el buque intentaba evadir sanciones y no respondió a advertencias previas.

Bachelet expone ante la ONU en jornada clave para su candidatura

La expresidenta Michelle Bachelet presentará este martes su candidatura a la Secretaría General de la ONU ante los representantes de los 193 Estados miembros, en una instancia clave para definir apoyos internacionales. Sin el respaldo del Gobierno chileno, la exmandataria llega presionada por sectores políticos de Estados Unidos, pero con apoyo diplomático de países como Brasil y México. Durante la sesión —que incluye exposición y preguntas— se evaluará su propuesta y liderazgo en un proceso que culmina en el Consejo de Seguridad. La jornada marcará un punto de inflexión en una carrera donde compite con candidatos de Argentina, Costa Rica y Senegal.

Venezuela negocia con Siemens y GE para enfrentar crisis eléctrica en Zulia

El Gobierno de Venezuela anunció gestiones con Siemens y General Electric para enfrentar la crisis eléctrica en el estado Zulia, una de las zonas más afectadas por apagones recurrentes. La presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que ya existe contacto directo con ambas compañías, en el marco de un reciente acercamiento diplomático con Estados Unidos. La iniciativa busca recuperar la infraestructura energética y garantizar el suministro en una región clave, donde los cortes de luz afectan de forma cotidiana a la población. El plan se enmarca en un proceso más amplio de apertura a inversiones internacionales, en medio de una crisis estructural del sistema eléctrico que arrastra más de una década.