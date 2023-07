Filme “Malqueridas” sobre madres presas, de la chilena Tana Gilbert, competirá en Venecia

Es la única latinoamericana del certamen, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre. El proyecto ya se adjudicó el premio Alphapanda gracias a su participación en el “Docs-in-Progress Showcase Chile” en el “Marché du Film”, el mercado del Festival de Cannes (Francia).

La chilena Tana Gilbert competirá con su primer largometraje “Malqueridas” (2022), un documental sobre un grupo de mujeres reclusas que desde la cárcel reconstruyen su experiencia de maternidad, en la 38ª edición de la Semana de la Crítica de Venecia, sección autónoma y paralela de la famosa Mostra del cine.

Los organizadores del certamen, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, anunciaron este lunes la lista de siete películas en competición y entre estas figura una sola latinoamericana, la ópera prima de Tana, que es una coproducción entre Chile y Alemania.

“Son mujeres. Son madres. Son presas que cumplen largas condenas en una cárcel. Sus hijos crecen lejos de ellas, pero permanecen en sus en sus corazones. En la cárcel, encuentran afecto en otras compañeras que comparten su situación. El apoyo mutuo entre estas mujeres se convierte en una forma de resistencia y empoderamiento”, se lee en el resumen de los organizadores.

“Malqueridas construye sus historias a través de imágenes captadas por ellas con móviles prohibidos dentro de la cárcel, recuperando la memoria colectiva de una comunidad abandonada”, añaden.

Competirá con otras seis cintas: “About last year” de las directoras italianas Dunja Lavecchia, Beatrice Surano y Morena Terranova; “Hoard”, de la británica Luna Carmoon. “Life is not a competition, but i’m winning” de la alemana Julia Fuhr Mann; “Love is a gun” de Lee Hong-Chi, de Hong Kong; “Sky peals” del británico Moin Hussain y “The vourdalak” del francés Adrien Beau

Fuera de competición se presentarán dos películas: “God is a Woman” de Andrés Peyrot y “Vermin” de Sébastien Vaniček, ambas francesas.

La Semana Internacional de la Crítica de Venecia selecciona cada año desde 1984 películas de directores noveles o emergentes.