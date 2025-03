Stephen Graham: 4 puntos de la vida y la carrera del actor y creador de la serie “Adolescencia”

No solo interpreta en ella al padre de Jamie Miller, el joven protagonista de la trama, sino que además es guionista y productor ejecutivo de la misma.

Y aunque es ahora que este británico nacido en Liverpool en 1973 está en boca de todos, tiene a sus espaldas una extensa carrera.

A lo largo de los años ha aparecido en películas como Gangs of New York, “Enemigos Públicos” o “Piratas del Caribe” y en series como Band of Brothers o Peaky Blinders, entre muchas otras,

Aquí te contamos algunas cosas que quizás no sabías de la vida del actor Stephen Graham.

1. Le acosaron en la escuela por sus orígenes

Graham proviene de padres de origen irlandés y escocés, pero su abuelo paterno era jamaiquino.

Precisamente por este mezcla, Graham sufrió acoso de niño y adolescente.

“Soy mestizo. De niño, me llamaban cosas horribles que ni siquiera quiero decir, y me decían ‘niño mono'”, según le contó al diario The Sun.

“Ser mestizo no estaba bien visto en mi época. Hubo épocas de mi infancia en las que no estaba muy seguro de dónde encajaba. A veces mis primos blancos me aceptaban, luego mis primos negros no. Era normal que me preguntara ¿dónde encajo?”, dijo en una entrevista con el programa Desert Island Discs de la BBC en 2019.

Esto le afectó cuando participó en la película This is England (2006), en la que interpretaba a un skinhead racista.

Uno de los momentos más inquietantes de la película es en el que se ve a su personaje golpeando violentamente a un negro.

En una entrevista contó que el guion de la película a menudo le hacía llorar porque la trama despertaba dolorosas pesadillas sobre el abuso racial que él mismo sufrió.

2. Estuvo a punto de dejar la actuación

“Mi primer papel como actor, en la escuela, a los 10 años, fue el de Jim Hawkins en ‘La Isla del Tesoro’. De niño, jugaba a los piratas todo el tiempo”, dijo en una entrevista con un medio de Liverpool.

Años después estaría vestido de pirata “en el set de la película de piratas más grande del mundo”, contó, en referencia a su aparición en dos filmes de “Piratas del Caribe”.

Pero el camino para llegar ahí no fue sencillo.

De adolescente entró en la escuela de teatro Rose Bruford, de la que fue expulsado. Entonces decidió convertirse en bombero.

Hizo todas las pruebas y las pasó. De hecho, estaba a punto de reunirse con el que sería su nuevo equipo de trabajo cuando recibió una llamada que cambió su destino.

“El día que iba a tener una reunión con los bomberos, mi agente me llamó y me dijo ‘Te conseguí una audición para Coronation Street‘”, contó.

Y esa serie británica, que es toda una institución en Reino Unido, le abrió camino en 1999 en el mundo de la interpretación.

Pero su carrera de actor no fue fácil y tras filmar la película This is England, estuvo casi un año sin trabajo, por lo que estuvo a punto de tirar la toalla.

“Después de This Is England no pude conseguir trabajo… durante unos ocho meses no pude conseguir una audición”, contó en una entrevista.

En ese momento se planteó hacerse consejero juvenil, algo que finalmente no sucedió.

3. Una depresión a los 20 años

Otro episodio que lo marcó ocurrió en su juventud.

“Cuando tenía 20 años sufrí una depresión muy grave y traté de quitarme la vida una vez”, confesó al diario The Sun en 2019.

Reveló que esto le ocurrió mientras padecía una grave crisis nerviosa provocada por la soledad y unas técnicas de actuación muy intensas.

También se mostró agradecido de que el intento de suicido hubiera fracasado, como relató a la cadena Radio 4 de la BBC. Mientras intentaba quitarse la vida, le pareció escuchar la voz de su difunta abuela.

“Gritó: ‘Stephen’, y pensé que me había ido… Simplemente recobré la consciencia y abrí los ojos”, relató.

4. Padece dislexia

Detrás del éxito de Graham, está su lucha contra una condición. El actor tiene dislexia, que implica una dificultad para leer y escribir pero, en su caso, además, influyó en su aprendizaje y en su trabajo.

El actor ha hablado abiertamente sobre cómo le costaba procesar la información como lo hacían sus compañeros, lo que le generaba frustración y dudas.

Para el trabajo actoral es esencial leer los guiones y memorizarlos, y esto para él es un trabajo extra.

Por eso, quien lee primero los guiones y le ayuda a elegir sus papeles es su esposa, la también actriz Hannah Walters.

“Mi esposa lee el guion y me dice si lo hago o no. Ha tomado buenas decisiones. Tengo que leerlo una y otra vez, y luego hacer que parezca que es la primera vez que lo digo”, confesó en 2020.

Junto a su esposa crearon en 2020 la productora de cine y televisión Matricarch Production, con varios éxitos a sus espaldas en Reino Unido, incluida la coproducción de “Adolescencia”.