Más de 3 mil personas participaron en actividades del festival Open House Santiago (OH! Stgo) Rural

OH! Stgo Rural, el primer festival dedicado a la arquitectura y patrimonio rural de la región Metropolitana, concluyó sus actividades con un saldo de más de 3 mil participantes, 750 de los cuales viajaron por el mundo rural en buses gratuitos coordinados por la organización.

Entre el 3 y el 13 de abril, 40 espacios abrieron sus puertas a la ciudadanía.

No obstante, las visitas guiadas en buses comenzaron en las semanas previas a la inauguración del festival, recorriendo lugares emblemáticos de comunas como Curacaví, El Monte y Buin.

“Participar en estas rutas fue una experiencia transformadora. Me permitió conocer lugares que nunca habría imaginado visitar y entender distintas formas de vida, de trabajo y de habitar los territorios. En cada recorrido sentí una profunda conexión con las personas que nos recibieron, con sus historias, sus espacios, su generosidad. También valoré mucho el poder caminar, observar, escuchar, detenerme. Cada ruta me mostró una cara distinta de lo rural y me hizo cuestionar mis propias ideas y privilegios. Fue una experiencia emocional, educativa y muy enriquecedora”, comentó Mariela Morales, una de las participantes.

OH! Stgo Rural es una variante del reconocido festival Open House Santiago (OH! Stgo), que este año tendrá lugar del 9 al 19 de octubre.

OH! Stgo es un evento gratuito de celebración de la ciudad contemporánea, que se realiza anualmente desde 2017, con un promedio de 30 mil participantes en cada versión.

Su propósito es difundir y dar acceso los mejores ejemplos de arquitectura, ingeniería, paisajismo, iniciativas comunitarias e intervenciones en los territorios urbanos y rurales, y forma parte de la red internacional Open House Worldwide, integrada por 60 ciudades en cinco continentes.

Quienes se identifiquen con la curiosidad y las ganas de aprender, pueden ayudar a que OH! Stgo siga siendo una iniciativa gratuita y masiva, participando en la Comunidad de OH! Stgo a través de una membresía. Así, cualquier persona puede contribuir al desarrollo de experiencias transformadoras y educativas para generar impacto social y valor cultural.

Al optar por esta modalidad, accederás a diferentes beneficios, como recorridos exclusivos durante el año por lugares de gran valor arquitectónico, ingenieril y medioambiental, además de merchandising oficial del festival, e invitaciones a actividades en la ciudad y sus paisajes.