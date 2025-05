Chile en Cannes: “La ola” de Lelio, un arrollador musical de las marchas estudiantiles feministas

Reapropiándose del musical, un género con el que apenas se ha atrevido la cinematografía latinoamericana, el oscarizado director chileno Sebastián Lelio ha inundado el Festival de Cannes con ‘La ola’, un poderoso retrato de las protestas estudiantiles que las feministas chilenas llevaron a cabo en 2018.

En Latinoamérica “hay algunos musicales, pero no existe nuestro ‘West Side Story’, no existe nuestro ‘Dancer in the Dark’, y eso es porque el musical es un género que ha sido de industrias fuertes”, afirma Lelio en una entrevista con EFE, al día siguiente del estreno de la película en la sección Cannes Première, fuera de la competición por la Palma de Oro.

‘La ola’, que entra directo a la vertiente más política del musical, muy lejos del melodramatismo hollywoodiense, ha sido la primera experiencia del realizador de la aclamada ‘Una mujer fantástica’ con este género.

Admite que es muy complicado y que, pese a su experiencia, el cineasta de 51 años se preguntaba al principio constantemente qué estaba haciendo, hasta que los números empezaron a encajar gracias al trabajo colectivo de todo el equipo.

“Técnicamente es extremadamente difícil, es un género muy difícil de hacer. Siento como que me convertí, no sé, en cirujano de cerebro”, bromea.

Pero el musical le permite usar “el canto y el baile” para llegar a lugares donde “las palabras a veces son insuficientes, para hablar de lo que no se puede hablar”.

Eso sobre lo que hay que levantar el silencio es, en ‘La ola’, la impunidad de los abusos contra las mujeres en los centros educativos de Chile, que fueron el eje central de las protestas de 2018.

Fue un fenómeno que causó una fuerte impresión a Lelio en su momento y eso le inspiró para llegar a esta historia centrada en cuatro mujeres -interpretadas por Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora, y Paulina Cortés-, que encabezan una toma de una universidad en Santiago.

“No es la opinión de un varón sobre el feminismo, porque no me atrevería a hacer eso, sino que es la exposición de una especie de cacofonía política donde se ven visiones de todo el espectro en relación a las demandas del movimiento de las mujeres”, explica.

“Que a mí me parece que son de sentido común y de un mínimo civilizatorio”, agrega.

La propia película cuestiona la legitimidad de Lelio para contar esta historia, pero el también responsable de ‘Gloria Bell’ y ‘Disobedience’ defiende por encima de todo la libertad creativa y que “todo el mundo tiene derecho a ser lo que quiera”.

“Solo hay que estar dispuesto al escrutinio público -reflexiona- y a la eventual crucifixión, si es que está mal hecho”.

Daniela López (Santiago de Chile, 2002), que interpreta a Julia, la protagonista del filme, tenía solo quince años cuando ocurrieron las protestas de 2018 y lo vio desde fuera con “admiración”.

“Yo también quiero ser así algún día”, recuerda haber pensado al ver a las estudiantes marchar con sus capuchas rojas.

Su compañera de reparto Avril Aurora (Santiago, 2000) sí formó parte de la toma feminista de su colegio y lo recuerda como un momento de reflexión sobre quién quería llegar a ser.

“El feminismo es un proceso vivo, es hacerse preguntas todos los días, cuestionarse”, detalla a EFE.

‘La ola’ también aborda otros temas, más allá de los abusos contra las mujeres y el movimiento de protestas con el que las feministas chilenas respondieron.

La sororidad es el corazón de la película, que discurre con apabullantes números musicales multitudinarios, y también otros temas más complejos, como las contradicciones internas individuales o la tendencia a obligar a la víctima a que sea la que tenga que explicarse.

“La película a mí me parece refleja tajantemente y a la perfección esta responsabilidad que se pone sobre la víctima y donde se esperan respuestas, donde se espera que hable, donde se la cuestiona, donde se la sobrevictimiza”, opina López.

Por eso las actrices esperan que, de alguna manera, este filme sirva también para pasar la pelota al público y que la sociedad reflexione sobre ese debate y sobre “cómo nos vamos a seguir comportando en el futuro”.