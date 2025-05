Concertino Erika Prado: en la música chilena “hay muchas mujeres muy talentosas que están surgiendo”

La temporada de conciertos 2025 de la Orquesta Latinoamericana de Chile (OLCh) ya comenzó, y lo hizo con una propuesta novedosa que busca darle un giro a la composición de las orquestas de música clásica desde una perspectiva de género. No solo se ha puesto en valor la música creada en América Latina, sino también aquella compuesta por mujeres, un repertorio escasamente difundido.

De esta manera, la OLCh —formada en 2022 por un grupo de músicos y gestores culturales egresados de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile— ha seleccionado cuidadosamente para su temporada 2025 obras compuestas por mujeres latinoamericanas como la chilena Isidora Zegers (1803–1869), la brasileña Chiquinha Gonzaga (1847–1935), la venezolana Teresa Carreño (1853 – 1917).

Para su segundo programa de concierto de la temporada denominado “Cordillera”, la orquesta abarca obras de compositoras y compositores provenientes de Chile, Argentina, Perú y Brasil. Se interpretará de la compositora nacional Javiera Campos-Gatica su obra Sayén para orquesta de cuerdas; además de obras de las compositoras Celia Torrá (Argentina), María Isabel Curubeto (Argentina) y Clotilde Arias (Perú). Adicionalmente, se ejecutarán obras de los compositores Alberto Williams (Argentina) y Joaquim Delgado de Carvalho (Brasil).

Sobre su propuesta para esta temporada de conciertos gratuitos, las brechas de género que aún persisten al interior de la música clásica y otras novedades, profundiza en esta entrevista Erika Prado, concertino y gestora cultural de la OLCh.

– ¿Qué novedad trae la temporada de conciertos 2025?

– El principal enfoque de la OLCh es trabajar un repertorio de obras musicales no sólo latinoamericano, sino también paritario. Esto implica que vamos a tener en la temporada 2025 música de mujeres latinoamericanas, las cuales son altamente ignoradas. El trabajo de compositoras se conoce y estudia poco, no se escucha regularmente y no se interpreta tan seguido en programas de elencos estables o grupos de cámara.

Junto con la directiva artística investigamos y seleccionamos obras de compositoras que son originalmente para piano, violín o canto, y las adaptamos al formato de orquesta de cuerdas, que es actualmente la configuración de la Orquesta Latinoamericana. Con este trabajo, buscamos difundir estas obras y que la gente las conozca, las disfrute, y las tenga más presentes dentro de la variedad del repertorio musical “docto” latinoamericano, que ya de por sí no se interpreta tanto como su equivalente europeo.

– Sobre este acento puesto en compositoras, ¿qué realidad vivían ellas en su época?

– Vamos a interpretar música de compositoras latinoamericanas de finales del siglo XIX y del siglo XX, y en esta época el rol de la mujer dentro del ámbito musical era más bien hogareño y discreto. Interpretaban música en reuniones sociales, familiares o en salones de la aristocracia.

En general, no eran eventos en donde se les diera prestigio como creadoras o valoración como solistas intérpretes. Eran instancias para entretener a otros o entretenerse a sí mismas aprendiendo el instrumento que generalmente era piano, violín o el canto. Por supuesto que hay excepciones. Por ejemplo, vamos a tocar música de una solista venezolana muy importante en su época llamada Teresa Carreño, pianista y compositora. Pero, en general, en la música no se le daba espacio a las mujeres para que fueran solistas, u oportunidades para que sus obras fueran editadas, difundidas o tocadas por otros intérpretes.

– ¿Ha cambiado eso?

– Yo creo que sí. Sin embargo, ha cambiado muy poco y muy lentamente. Si bien en los últimos años se han abierto muchas puertas a las mujeres en el ámbito musical en general, tanto en dirección orquestal como en composición e interpretación, he notado que esas oportunidades se han creado porque se necesita llenar una cuota, a veces forzosa, de paridad.

Entonces, me parece que tenemos que llegar al momento en el que esto se haga orgánicamente, no solo porque se está pidiendo como requisito del Ministerio de Culturas o que lo demande algún nuevo reglamento. Actualmente, en el ámbito musical chileno hay muchas mujeres muy talentosas que están surgiendo, pero como país necesitamos que esto se genere más orgánicamente para que la paridad sea la norma.

– ¿De qué manera difundiendo estas obras se aporta a cambiar esas circunstancias en que se han desarrollado las compositoras de música clásica?

– Nosotros buscamos inspirar a otros elencos a lograr paridad en su repertorio, servir de referencia. Con ayuda de integrantes de la orquesta, estamos adaptando obras originalmente escritas para violín solo, para piano y para voz al formato de orquesta de cuerdas. Estas ediciones y arreglos son un trabajo que nosotros esperamos eventualmente lograr poner a disposición para que otros elencos los interpreten y así mantener viva esta música.

– La música clásica tiene su público, pero no es masivo, ¿cuál es la apuesta de OLCH para difundirla y acercarla a nuevos públicos?

– Además de ofrecer nuestros conciertos gratuitos abiertos al público general, donde colaboramos y contamos con el tremendo aporte de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven (BAJ Metropolitana) y su equipo de gestión y producción, estamos trabajando también paralelamente en conciertos educacionales. Para llegar a estos públicos de jóvenes escolares, trabajamos en colaboración con la Fundación Belén Educa, la Fundación Cresceres y la Corporación Educacional de Buin.

Estamos trabajando en torno a la mediación artística junto con Gonzalo Bustamante, especialista en el área, preparando fichas guía y material didáctico para los conciertos con el fin de lograr que la experiencia no solo abarque la escucha musical, sino también el entendimiento y contexto de lo que se está yendo a escuchar en el concierto y por qué tiene tanta importancia histórica.

La música clásica para los niños y jóvenes quizás sea aburrida al comienzo porque en general no tienen acceso a relacionarse con ella, a escucharla en vivo, y en consecuencia la sienten muy lejana y ajena. También porque nadie les ha explicado el lenguaje en el que se expresa, sus instrumentos y colores, sus dinámicas. Sin embargo, si hacemos énfasis en que es música latinoamericana o les hacemos escuchar todos estos ritmos que la componen, por ejemplo: el tango, sonidos andinos, o danzas folklóricas que los compositores añaden dentro de la música docta latinoamericana, ellos pueden sentirse más atraídos y prestar más atención porque están siendo llamados por sonoridades que conocen, que son parte de su cultura musical (activa o pasivamente) y que están más cercanos a su identidad latina.