Lanzamiento exclusivo: “Sueños Subterráneos”, el retorno atmosférico y futurista de Russell

Han pasado cuatro años desde “Sombras”, su último álbum, y Russell —alias del productor chileno Tomás Ruiz— regresa con una obra que reafirma su lugar en la primera división de la electrónica latinoamericana. El nuevo EP, Sueños Subterráneos, lanzado en exclusiva por Rauversion, es un descenso controlado a un universo de texturas bajas, beats imposibles y melodías de ensueño, donde cada track es una estación distinta dentro de un recorrido que evoca futuros perdidos en una urbe íntima y brumosa.

Con más de quince años de trayectoria y un catálogo que ha pasado por sellos como Natural Science (UK), FTP (Texas), el álbum Sombras salió por LBR Records con distribución por Lobstern Theremin, siendo masterizado por el ingeniero de sonido de Daft Punk, Conor Dalton. Russell es un artista que ha sido reconocido internacionalmente por Vice , Mixmag y Rinse Francese y hoy, vuelve a consolidarse una vez más como un alquimista del ritmo: alguien que no teme hibridar el electro más crudo con el dub atmosférico, el garage británico con los ecos del techno de Detroit o el jungle con la nostalgia urbana del primer dubstep.

El viaje al que nos invita “Sueños Subterráneos”, un EP masterizado por Imaabs, comienza con Electronic Connection, una pieza cargada de bruma y chirridos metálicos que actúa como umbral hacia un mundo donde el dub se vuelve humo. Luego irrumpe Star Over, donde las voces femeninas flotan entre delays y bajos profundos, envueltas en un groove garage que evoca callejones nocturnos y emociones quebradas. En Secretos Bajo Tierra, la ingeniería del beat se lleva al límite: breaks acelerados, bajos distorsionados y una percusión filosa que conecta directamente con el jungle y la herencia rítmica de Detroit.

El pulso se vuelve electro-drexciliano en Teledeportado, antes de regresar a las profundidades dub con Voice Telling Me Lies e Interplanetary Dub, dos temas donde la atmósfera es protagonista. Hacia el final, 2070 explora un experimentalismo rítmico casi abstracto, mientras que Guerra de Drones cierra el EP con una fusión afilada entre electro y garage, como si el sonido del futuro se hubiera colado por un agujero de gusano.

En esta entrevista, Russell desmenuza el proceso detrás de “Sueños Subterráneos” y revela no sólo los motivos que lo llevaron a romper el silencio musical, sino también la experiencia de haber vivido en Detroit en su infancia y preadolescencia, y sobre todo, la actitud con la que se enfrenta a la producción hoy: intuitiva, sin fórmulas, guiada por estados anímicos más que por géneros.

– Han pasado cuatro años desde que sacaste “Sombras2. ¿Cómo fue el proceso de trabajo y la motivación para sacar este nuevo EP, Sueños subterráneos?

– El álbum Sueños Subterráneos nace desde un proceso creativo intenso y dedicado. Durante los últimos años estuve trabajando en una gran cantidad de proyectos musicales, explorando diversas ideas. El 2023 fue especialmente prolífico, me dediqué a dar nueva vida a más de 50 composiciones que tenía en pausa, seleccionando cuidadosamente aquellas que resonaban profundamente conmigo. Finalmente, este año pude darles el toque final, logrando “Sueños Subterráneos”.

– ¿Cuáles fueron las influencias para este trabajo?

– La verdad es que me guío más bien por un estado anímico que surge en el momento de intentar alcanzar un sonido específico. Masot, colega músico y gran amigo, ha desarrollado en los últimos años un sonido muy particular que llama mucho mi atención. Con él nos hemos juntado a hacer música, y gracias a ese intercambio logré acercarme a un sonido más “garage/jungle”, que terminé incorporando en este nuevo material.

– ¿Cómo es la evolución musical que ves en este nuevo EP? se ve que te mueves con soltura entre el dub, el techno, el electro, los beatbreak. Tu sonido suena muy orgánico.

– Siempre voy variando de estilos de música, géneros y básicamente, se me da muy fácil encontrar nuevos sonidos y estilos de producción, con ambientes oscuros y atmosféricos, para después integrar las baterías y bajos , la base siempre es parecida. Lo que voy variando son los tempos y los sonidos ”futuristas“

– ¿Por qué el disco se llama “Sueños Subterráneos”?

– “Sueños Subterráneos” es la traducción al español de Underground Dreams. Crecí en Detroit (la cuna del techno), donde fui espectador de varios eventos “underground”, de distintas escenas musicales, siempre fue como un sueño haber vivido estas experiencias, por eso me hizo sentido este título. Cuando fui creciendo y aprendiendo sobre música en mi carrera como independiente. Eran más bien sueños e ideas sobre cómo generar una escena a base de música electrónica más experimental dentro de lo popular.

– Si bien es un disco rítmico y muy dub, no se ve una una intención para la pista de baile, sino más bien para caminar por la ciudad, o escucharla en lugar tranquilo ¿eso es algo consciente?

– Siempre intento hacer algo que no se limite al “club” o al “dub”. La idea es proponer una música que funcione en distintos contextos: para diferentes momentos, espacios o estados. La electrónica no tiene por qué ser solo para bailar o para sonar en un club. Los géneros tienden a encasillar. Lo que busco es más bien un sonido único, una atmósfera común que atraviese mis producciones, aunque los ritmos y las bases cambien. No es algo que haga de forma intencional; simplemente dejo que fluya lo que me nace en el momento.

De Detroit a Chile

– ¿Cómo partiste haciendo música electrónica? Entiendo que eres autodidacta.

– El año 2015 -2016 estudié producción multimedia donde pude aprender sobre programaciones digitales y edición de video. Esto me ayudó a tener mis primeros acercamientos con DAWs y VSTs donde pude experimentar con softwares de producción de música y Ableton Live. Luego solo fue práctica y querer hacer música por mi cuenta y hubo gente que en ese entonces me ayudó y potenció a creer en mi propuesta y talento. Debo dar gracias especiales a Chris, Fungy, VNZO, y todos los amigos que creyeron en mi trabajo.

– ¿Y cómo te metiste en la escena electrónica?

– Parti bailando, sentí pasión por el ritmo, me gustaba salir a escuchar bandas, era otra época en donde había muy pocas fiestas electrónicas, no era popular ir a raves. Yo ya venía de Detroit, una zona donde se hacían raves. Los pioneros de la música techno vienen de esa ciudad. Una vez al año se hacía el Tech-Fest, que era el festival más grande de música electrónica del mundo, ahí íbamos de paseo con mi familia cuando tenía 12 años. Veía djs tocar y gente bailando, nunca pensé que me encontraría con eso en Chile, hasta que el año 2013 me fui a vivir a Santiago y empecé a conocer locales y fiestas donde me sentí cómodo y libre de poder bailar y aprender de lo que estaba sucediendo.

Escucha “Sueños subterráneos” AQUÍ.

– Luego de tus logros cómo artista, ¿Cómo ves tu futuro cómo productor?

– Ahora me estoy enfocando en cine y en trabajos más serios y encargos profesionales para publicidad o producir a otra gente. La pista de baile ya no me atrae tanto y fui padre por lo que quiero enfocarme en otros ámbitos. Me acaban de aprobar un soundtrack para una película que se estrenará en el festival de Guadalajara, el festival más grande de México. Esa es una meta que yo tenía hace años, que se hizo realidad así que mis energías van por ese lado y estoy muy contento de que se estén concretando cosas valiosas e importantes.