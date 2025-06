Camila Hirane y su monólogo sobre abuso y consentimiento: “La herida es histórica”

“Prima Facie”, un monólogo sobre el abuso y el consentimiento, interpretado por la actriz Camila Hirane, llegará a Mori Parque Arauco con funciones todos los miércoles de junio a las 20:30 horas.

La trama sigue a Teresa, una exitosa abogada penalista acostumbrada a ganar. Sin embargo, un hecho traumático sacude su realidad y la obliga a cuestionar todo lo que daba por sentado: sus convicciones, su oficio y su fe en el sistema de justicia.

Culpa, verdad y poder se entrelazan en un relato profundamente humano, donde emociones intensas y dilemas éticos se enfrentan a la lógica implacable de un sistema legal diseñado para no escuchar.

Con exitosos montajes en Londres, Nueva York y Madrid, esta obra llega a los escenarios chilenos bajo la dirección del reconocido director argentino Daniel Veronese, tras pasar por el Teatro UC.

¿Un monólogo?

Hirane llegó a la obra por una invitación que le hizo Marcos Alvo, de la productora de teatro The Cow Company.

“Nosotros habíamos tenido como tenía un proyecto juntos teatral, que no se pudo realizar por la pandemia. Entonces él me propone, después de que ya volvió la normalidad, este texto”.

Hirane confiesa que al principio no estaba muy convencida, entre otros porque se trataba de un monólogo.

“Y la verdad es que cuando leí el texto, dije, lo tengo que hacer”.

Previamente, Hirane había visto otra obra del género, de Amparo Noguera, dirigida por Veronese, “La persona deprimida”, “que me fascinó. Y eso había sido muy poco antes de que llegara Marcos con este texto”.

“Y eso me ayudó también, yo dije, bueno, ahí hay un director que sabe dirigir monólogos”.

También le había gustado mucho otro monólogo que había hecho justamente de Cow Company con Antonia Zegers, dirigido por Alfredo Castro, “Girls & Boys”.

“Entonces tenía esas dos referencias cercanas que me hicieron decir, bueno, puede ser, puede ser que se pueda hacer una obra entretenida con un monólogo”.

Experiencia previa

Por otro lado, el tema del abuso no era algo nuevo en su carrera.

Lo había tratado la teleserie “Secretos en el jardín”, donde había sido un personaje víctima de una violación, y en un par más de proyectos.

“Entonces un tema que yo igual de alguna manera había investigado y por lo mismo sabía que era un tema muy denso y la mezcla de ese tema y un monólogo me hacía tener mis resquemores, pero se me acabaron apenas leí la obra, porque la obra está maravillosamente bien escrita y es la razón por la cual esta obra se está haciendo en todas partes del mundo”, cuenta.

La obra

Hirane explica que la obra trata sobre una abogada que “está en un lugar muy placentero de su vida, como abogada, como mujer, en el éxito de su carrera”.

“Le apasiona mucho lo que hace y desde ese lugar defiende también su rol como defensora de hombres acusados de agresión sexual, porque en el fondo, para que la ley funcione, todos necesitamos una defensa digna. Y ella cumple con hacer lo mejor posible su trabajo”, explica.

“Y bueno, después ocurre un hecho que obviamente hace que ella se tenga que cuestionar todo esto, en el fondo el sistema le explota en la cara, y después la vemos al otro lado de la moneda. Y es interesante porque la obra tiene dos extremos, digamos, son dos estados muy extremos, y ese fue uno de los grandes desafíos de interpretarla, ir desde el empoderamiento, el goce, la fuerza, la valentía, a la fragilidad total de un ser humano”.

¿Qué le han dicho los espectadores hasta ahora?

“Todo el mundo, toda la gente me habla como que esto es un antes y un después”, responde.

El tema

Sin duda se trata de un tema que tiene mucha resonancia en una sociedad occidental donde históricamente ha sido tabú.

“Es un tema donde hay un gran vacío. Hay una herida social ahí que afecta no solo a mujeres, también a hombres. Porque en el fondo es un espacio donde la justicia no está pudiendo entrar, no puede operar, porque es el espacio de la intimidad máxima”, afirma.

“La herida es histórica sobre la espalda de las mujeres. Es un crimen del cual son víctimas en un 99,99% las mujeres, que está totalmente impune, el porcentaje de hombres violadores que pagan con cárcel es ínfimo”.

En ese contexto, la obra “te abre los ojos”.