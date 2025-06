La Camerata Vocal Universidad de Chile trae de regreso la música del barroco

La Camerata Vocal Universidad de Chile, conjunto que recientemente celebró sus 25 años de vida, regresa al escenario del Teatro Universidad de Chile para presentar su primer concierto coral de la temporada, el miércoles 4 de junio a las 19:30 horas. El programa, dedicado íntegramente a Jan Dismas Zelenka, contará con un repertorio que incluye las obras Miserere en do menor, Magnificat en re mayor y motetes.

Nacido en 1679 en la ciudad de Praga, actual República Checa, Jan Dismas Zelenka desarrolló su carrera primero en su ciudad natal para luego trasladarse a Alemania, en 1710. Tras ello, estudia también en Austria e Italia y en 1719 regresa a la ciudad alemana de Dresde, donde se radica de manera definitiva, permaneciendo allí hasta su deceso en 1745.

Si bien su trabajo se mantuvo casi en el olvido por siglos, su genialidad musical es comparada incluso con quien es considerado por muchos como el gran y mayor exponente del barroco, Johann Sebastian Bach. Una curiosidad sobre esta comparación es que ambos vivieron y desarrollaron sus carreras a corta distancia, sin embargo, pese a aquella cercanía no está documentado que efectivamente llegaran a conocerse.

Su trabajo como compositor destaca, entre otras cosas, por ir desde dulces melodías a magníficas fugas, mientras que dentro de su música instrumental figuran numerosos conciertos, así como un amplio catálogo de música sacra. Parte importante de su vasta producción fue destruida por los bombardeos aliados contra Dresde en 1945, lo que influyó en gran medida en el desconocimiento de sus obras.

Juan Pablo Villarroel, director artístico de la Camerata Vocal, comenta que “se empieza a revivir su música cerca de los años 2000, y es un compositor extraordinario. Tiene muchísima música instrumental y también coral. Es de un nivel impresionante, es decir, yo no he visto nunca un barroco que tenga la osadía que tiene él junto a Bach, que es otro monstruo”. Asimismo, añade que “lo que más me cautivó de él es precisamente su mundo armónico. Entonces, desde hace mucho tiempo había querido hacer un programa que acerque a Zelenka a la gente, que lo dé a conocer”, cierra el maestro.

El programa contará también con La Previa, conversatorio en el que participará el propio Villarroel y que se desarrollará en el foyer del Teatro Universidad de Chile, el mismo miércoles 4 a partir de las 18:00 horas. En tanto, las entradas se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro ubicado en Avenida Providencia 43, Metro Baquedano.