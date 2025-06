Paola Vezzani inaugura muestra sobre la fragilidad del territorio austral ante el cambio climático

La artista Paola Vezzani inauguró este miércoles Subantártico, una nueva muestra individual en la Galería Patricia Ready. La exposición reúne 19 esculturas en acero calado a mano que evocan el paisaje subantártico y sus formas de vida interdependientes, inspiradas en experiencias directas en los canales australes del extremo sur de Chile.

La artista nació en Punta Arenas y su experiencias en uno de los lugares más australes del mundo marcaron su práctica artística. Desde temprana edad, Vazzani tuvo una conexión con la naturaleza. La curiosidad por las transformaciones biológicas, interacciones físicas y procesos ecológicos despertaron en ella preguntas preguntas que a lo largo de su carrera ha investigado y profundizado a través de la escultura.

Hace 12 años Vezzani se embarcó en una expedición científica por los canales australes del sur de Chile, esa experiencia la inspiró para realizar un conjunto de esculturas que mezclan naturaleza, acero y madera.

“Encontré un tesoro en los paisajes, la efervescencia de la vida, el agua, los glaciares y comencé a comprender, de la mano de investigadores, que existe una colaboración en el bosque que permite que la vida siga sus ciclos. Estos encuentros están en el origen de las cosas que hago“, expresa a El Mostrador.

“Me di cuenta que necesitaba comprender no sólo cómo era posible la vida, sino que también, qué ocurre en la relación con el ser humano. No fue de inmediato, pero a lo largo del tiempo se han ido sumando experiencias junto a conocer diferentes personas de distintos territorios, cultura y formaciones: científicos, cultores del pueblo yagán, del pueblo mapuche, filósofos y otros artistas. De todos aprendo algo nuevo. El diálogo es fundamental para nutrir miradas”, agrega.

Paola Vezzani estudió Arte en la Universidad Católica de Chile, donde también fue docente durante diez años. Ha ganado diversos premios que han permitido la instalación de obras públicas como Danza en Santiago, La Magallánica en Río Verde, Faro en la Universidad de Helsinki (Finlandia) y Espiral de Vida en Puerto Williams. Además, ha participado en residencias en Canadá, Francia y Estados Unidos, y ha expuesto en Chile, América y Europa.

A través de la técnica de corte por plasma, la artista crea tramas, filigranas y estructuras orgánicas que proponen una reflexión sobre la fragilidad de la naturaleza y la urgencia de cultivar una mirada ética hacia nuestro entorno. La exposición invita al espectador a una experiencia sensorial profunda, despertando la curiosidad y el deseo de reconectar con la naturaleza en un momento donde la conservación biocultural se vuelve imperativa.

“Para mi lo industrial está representado por la plancha de acero que corto a mano como si se tratara de dibujar o calar en un papel. El acero, como la greda, tiene una materialidad con características propias y por otro lado, poseen carga simbólica. El acero por su lado es más un papel en blanco que me permite calarlo, doblarlo y jugar con su dureza al hacer delicadas tramas orgánicas. La madera, en cambio, la recojo en la playa y me parecen piezas terminadas que no requieren cambios”, expresa.

Las obras, de diversos formatos, incluyen murales, esculturas de suelo, piezas sobre base y un móvil suspendido. Juntas configuran una cartografía poética del mundo subantártico, donde arte, ciencia y saberes ancestrales dialogan para abrir nuevas rutas hacia la paz y la conciencia ambiental.

“Mezclo ambos materiales de forma intuitiva y con libertad. El acero lo siento como un soporte que me permite calar delgadas y frágiles tramas orgánicas. La madera me hace pensar en la tierra y el acero en una sombra o en una síntesis de vida que toma rasgos que podrían pertenecer a varios organismos que se mueven al viento”, explica la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Vezzani (@paola.vezzani)

La exposición propone una reflexión sobre la fragilidad de la naturaleza y la urgencia de una mirada sobre nuestro entorno, en ese sentido, Vezzani afirma que le gustaría “generar consciencia y sentido de pertenencia de los espectadores con la rica y única naturaleza que se encuentra en el territorio austral de América, que para muchos es desconocida”.

“¿Cómo? A través de las emociones y de la curiosidad. ¿Para qué? Con la esperanza que la próxima experiencia que el espectador tenga en la naturaleza sea diferente porque quiere detenerse a mirar, escuchar, sentir lo que hay a su alrededor. Así, podrá luego valorar y cuidar. Cohabitar el planeta de forma respetuosa, consciente y responsable”, agrega.

Ciencia y arte

Desde 2007, Paola Vezzani colabora con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), integrando arte, ciencia, ética y saberes ancestrales en un enfoque de conservación biocultural.

“El cruce de arte y ciencia se da en el CHIC de una forma particular al tener a la ética ambiental en el centro de la mirada al medio ambiente y a la cultura. Hace visible los lentes con los que la mundo occidental mira y conoce. Entonces, ya no solo es el cruce de arte y ciencia si no que me interesa incorporar otras sensibilidades de las que he aprendido”, dice.

“El CHIC no es sólo ciencia, además invita a participar desde la reflexión a artistas, filósofos, representantes de los pueblos originarios y a la cultura local con el fin de obtener luces a las necesidades humanas y formas de habitar el territorio. Así, la conservación biocultural no se comprende sin una amalgama de elementos que no privilegia un saber, si no que mira y analiza desde la amplitud para encontrar nuevas soluciones desde una consciencia amplia que ayuda al cuidado y preservación de la naturaleza y las diversas formas de habitar y las culturas humanas”, agrega.

En relación al rol del arte en los debates sobre la crisis climático, la artista dice que “el arte siempre ha estado ligado a los problemas fundamentales de su época”.

“Hoy, la preocupación sobre la contaminación, pobreza, migraciones, desorden climático ocupa a pensadores de todas las áreas. Desde las artes, es posible acercarse al público a través de la emoción. Busco cumplir un rol de comunicadora de las bellezas y singularidades del territorio austral como también de la importancia de conocer la concepción de la naturaleza como parte de si mismos del pueblo yagán. Me interesa plasmar la singularidad y fragilidad de un territorio ante el avance de los cambios en el clima. Por añadidura, abordar la importancia de dialogar con respeto y responsabilidad entre los diversos saberes, para no llegar a la devastación del mundo que los datos científicos alertan”, concluye.

La muestra está abierta al público desde el 04 de junio hasta el 02 de julio de 2025

Dirección: Espoz 3125, Vitacura

Horario galería: lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas. Sábados de 11:00 a 17:00 horas.