San Ramón: anuncian creación de la primera Comisión Desafíos del Futuro a nivel municipal del país

Más de 800 estudiantes de educación parvularia, básica y media vivieron una experiencia transformadora en el marco de Congreso Futuro en tu Comuna, una jornada marcada por el asombro, la curiosidad y el descubrimiento.

Por primera vez, muchas niñas, niños y adolescentes de la educación pública de San Ramón tuvieron acceso directo a experiencias con robótica, astronomía, magnetismo, matemáticas interactivas, espectroscopía y tecnología de vanguardia.

La actividad fue posible gracias a la articulación entre la Municipalidad de San Ramón, el Senado a través de su Comisión Desafíos del Futuro, y una red de instituciones colaboradoras que hicieron posible esta inolvidable jornada para toda la comunidad educativa.

En la ocasión, se anunció además la creación de la primera Comisión Desafíos del Futuro a nivel municipal del país.

Será presidida por el concejal Cristóbal Escobar, como un paso estratégico para instalar una mirada de futuro desde los territorios.

Desde Congreso Futuro en tu Comuna, destacan la colaboración de socios estratégicos como Grupo Ideo Maker, Instituto Milenio de Astrofísica MAS, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Museo Interactivo Mirador MIM, Universidad Autónoma, Festival de Matemáticas de la Sociedad Matemática de Chile, Grupo Fénix.

El Centro Cultural de San Ramón se convirtió en un verdadero laboratorio de ideas.

Robots en acción, juegos científicos, cuentos de mujeres en la ciencia y talleres lúdicos de exploración convirtieron el aprendizaje en una experiencia significativa y participativa.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada del Camión del Museo Interactivo Mirador (MIM), que deslumbró con su propuesta sensorial e itinerante.

“Cuando más de 800 estudiantes de la educación pública se acercan por primera vez a la ciencia, la robótica y la tecnología, no solo estamos sembrando curiosidad, estamos abriendo caminos para un país con mayor justicia y oportunidades”, afirmó el senador Chahuán.

“Ha sido increíble, ya que nosotros no tenemos tantos recursos como escuela y que nos inviten a este festival de ciencias es un tremendo regalo. Los niños y las niñas han estado fascinados participando de todos los stands, del camión del MIM, están curiosos y felices”, señaló emocionada Tatiana Contreras Vergara, profesora de segundo básico de la Escuela Aliven.

La voz de la niñez también se hizo escuchar. Charlotte, estudiante del Colegio Tupahue, comentó: “Lo que más me gustó fueron los insectos y los robots, y el ciclo de vida de las mariposas. Lo que más me sorprendió fueron los robots, y me gustaría que todos los estudiantes pudieran participar”.

Las charlas del matemático Mario Ponce (UC) y del astrofísico Juan Carlos Beamin, sumaron inspiración y pensamiento crítico a la jornada, con experiencias que refuerzan la urgencia de democratizar el acceso al conocimiento científico en la educación pública, especialmente en territorios donde estas oportunidades escasean.

El evento contó con la participación del senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, quien destacó el valor de descentralizar la ciencia y llevarla a todos los rincones del país.

Junto a él, estuvo el alcalde (s) de San Ramón, Gustavo Paulsen, quien relevó el rol del municipio.

“Queremos que San Ramón crezca, que sea una comuna moderna con posibilidades equitativas para niñas y niños. Estas instancias son tremendamente importantes para mostrarles a nuestros estudiantes que pueden acceder a estas oportunidades de crecimiento”, afirmó.