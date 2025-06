El documental sobre el símbolo del PC chileno que estuvo décadas perdido

Un documental rescata la historia de la desaparición y recuperación de una estrella metálica que coronaba la histórica sede del Partido Comunista en Teatinos 416, y que desapareció tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende en 1973.

Se trata de “Roja estrella”, de la realizadora Coti Donoso, basado en el trabajo realizado por la académica Margarita Alvarado.

La obra será estrenada este martes a las 19:00 horas en la Cineteca Nacional (Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda), con inscripción previa AQUÍ. Luego exhibida en diversos lugares del país.

El documental está protagonizado por el fotógrafo Claudio Pérez, quien tuvo el símbolo a resguardo en su casa hasta su entrega al Museo de la Memoria, donde se encuentra actualmente.

Para Pérez la historia grafica “el ensañamiento que había hacia una estrella, un símbolo, un símbolo partidista. Nos imaginábamos cómo habrá sido con la gente, las personas, los que fueron acribillados y fueron tirados al mar, tirados a los volcanes y desaparecidos. Si a una estrella la acribillaron con más de treinta balazos, ¿a las personas qué les habrán hecho?”.

También simboliza “el dolor de Chile, la resistencia, el valor, los principios, la resistencia al genocidio, la brutalidad del fascismo”.

La película relata cómo el objeto llegó a su poder, los trabajos de restauración a los que fue sometido por especialistas del Centro Nacional de Restauración y Conservación (CNRC) del Ministerio de las Culturas y la labor que realizó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para determinar el daño que sufrió en 1973, principalmente por disparos.

El filme fue premiado recientemente en el 22º Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez (Cuba, 2025), además de ser reconocido con el Premio Especial del Jurado en FECIR (Chile, 2024). Además ha sido seleccionado oficialmente en prestigiosos festivales internacionales como LASA Film Festival (EE.UU.2025), 20th International Labour Film Festival (Turquía, 2025) y Ahmedabad International Film Festival (India, 2025).

El fotógrafo Claudio Pérez cuenta que la estrella le llegó a través de un amigo alemán, Thomas Wedderwile (fallecido en 2022), a quién él le comenzó a enseñar fotografía cuando Pérez trabajaba en la revista Página Abierta en el año 1989.

Ya en 1990, “un día me llama y me dice, ‘mira Claudio, hay un objeto, una estrella, tirada en el techo al lado de mi casa’. Él vivía en el centro de Santiago, en una casa enorme, antigua”.

Un día Pérez fue allá y subió al techo del lugar.

“Para mi sorpresa, veo una estrella gigante, de un metro y medio, dos metros de altura, de metal, oxidada, tirada en el techo, llena de agujeros, que se veían que eran agujeros de bala, 20 o 30 impactos”.

Pérez confiesa que se asustó. Chile venía saliendo de la dictadura, y aunque había una democracia formal, el ex dictador Augusto Pinochet seguía siendo comandante en jefe del Ejército.

“Entonces le dije, ‘tenemos que llevarnos esto, me tengo que llevar esto’. Y bueno, la sacamos inmediatamente (…) Y una noche fui en el auto, con frazada y todo, y la pusimos en la maleta del auto, tapada para que no se viera. Salía la mitad de la estrella hacia afuera, pero me fue un poquito nervioso hasta la casa y la dejé ahí”.

Pérez cuenta que la estrella pasó por muchos lugares, sin que Pérez supera su procedencia. Hasta que un día llegó a su casa el veterano fotógrafo Marcelo Montecino.

“Él vio la estrella y me dijo, ‘mira, esta estrella, yo la conozco’, me dijo. Y después me mandó una foto de ella. Y ahí aparece la esquina, justamente la esquina donde la habían sacado, y aparece la fotografía de ella cuando estaba puesta en la esquina, el día 11 de septiembre, 12 de septiembre, que él le hizo la foto a esta estrella”.

En 2015, el fotógrafo se mudó a un departamento, “entonces no podíamos llevarla. Ya era el tiempo de devolvérsela al Partido Comunista. Y ahí hablamos con Margarita Alvarado, amiga también, antropóloga, que trabaja mucho con la fotografía patrimonial. Le comenté de la historia de la estrella que estaba en nuestra casa, y ella inmediatamente se entusiasmó, empezó a hacer las gestiones para poder recuperar esta estrella, ya que estaba, por supuesto, dañada por el tiempo, por el clima, por todo lo que había pasado”.

La propia Alvarado cuenta que, por su trabajo académico y de investigación con diversos patrimonios pertenecientes a la cultura material, rápidamente supo que se trataba de la estrella roja que estaba en el local del Comité Central del Partido Comunista ubicado en Teatinos con Compañía y que se encontraba desaparecida desde el golpe cívico – militar de 1973.

“Gracias a su generoso gesto, un grupo de amigos y compañeros tomamos conocimiento de la existencia de este vestigio y no solo quisimos conocer de su historia, si no también contarla”.

Símbolo

Cuando vio la estrella por primera vez en casa de Claudio Pérez, “cuando vi su cuerpo lleno de balas y semi destruido me di cuenta que había un simil, un paralelo entre este objeto como símbolo de una institución que formaba parte de nuestro sistema democrático totalmente vigente a ese día 11 de septiembre, y los sucesos de violencia e intenciones de destruir y hacer desaparecer personas e ideas que motivaron y sostuvieron los autores del golpe de 1973 y la posterior dictadura civil – militar”.

Motivados por esto, un colectivo de historiadores, antropólogos y estetas se motivaron por hacer un rescate de este objeto y de su historia, agrega.

Y cuenta que en ese momento también surgió la posibilidad de depositar este objeto en el Museo de la Memoria, en la Sala Vestigios, que exhibe diversos testimonios de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 1973. “Entonces la idea fue indagar sobre su historia y llevar a cabo acciones que permitieran su conservación”.

Junto a este proceso de puesta en valor e investigación histórica y patrimonial, este colectivo decidió que era que fundamental hacer un registro detallado de todo este proceso. “Entonces decidimos filmar todos los pasos que íbamos dando con la idea que este registro pudiera llegar a constituirse en un documental como testimonio de memoria”.

Reconstrucción

Desde el año 2014 hasta el 2018, fecha en que la estrella fue colocada en el Museo de la Memoria, este colectivo trabajó intensamente reconstruyendo su historia y los procesos de análisis y consevación.

“Revisamos prensa y archivos de imágenes, entrevistamos diversas personas y compañeros que recordaban haberla visto y paralelamente se inició un proceso de conservación de la estrella en el Centro Nacional de Conservación y Restauración”.

Además, como parte de todo este trabajo, se gestionó con la PDI (Policía de Investigaciones) un peritaje balístico. Después de un examen, este peritaje determino que la estrella recibió más de treinta balazos y que el tirante que la sostenía fue cortado con una sierra. De esta manera cayó al techo del edificio donde permaneció de 1973 hasta 1990, cuando Claudio Pérez la encontró. “Desde esa fecha hasta el 2024 permaneció en su casa hasta que me contó que la tenía. En resumen, mas de 40 años permaneció ‘desaparecida'”.

Todo estos pasos los fueron registrando motivados por la urgencia de contar estas historias.

“Sabíamos que en algún momento podríamos contar estas sucesos que son parte de lo ocurrido en este país, y que muchas veces han sido acallados e invisibilizados y pensábamos que un documental era el mejor medio para hacerlo”, agrega.

El trabajo de Coti Donoso

En el año 2023, desde el colectivo contactaron con Coti Donoso, a quien contaron sus intenciones, y quien se sumó como realizadora a este proyecto, llevando a cabo la última y principal etapa de montaje y dirección del documental “imprimiéndole, con su creatividad y conocimientos cinemáticos, la forma final, delicada y poética que tiene este relato”.

La propia Donoso cuenta que el material se encontraba en varios discos que debió revisar -eran cientos de horas de grabaciones- y montar para dar forma al documental.

“Yo dije, aquí hay un valor, que es tener este material, tener este registro”, relata.

Además de las filmaciones, Donoso incorporó las fotografías de Pérez, que “tenía un montón de fotos del rescate mismo que él hizo. Tenía fotos de la estrella en su casa, muchas fotos de todo el proceso”. Y fue ahí donde decidió convertirlo en el personaje central del filme.

Por otro lado, Donoso y Alvarado coincidieron, en palabras de la realizadora, en “hacer una analogía con esta estrella como un cuerpo, que había estado desaparecida, acribillada, y que después de muchos años se encuentra, que es la metáfora de nuestro país”.

Alvarado además tenía la idea de incorporar alguna canción de Manuel García.

“Entonces yo le dije, bueno, entonces sí vamos a poner una canción, ¿por qué nos hablamos con Manuel y le decimos que haga la música de la película?”. Y ahí Donoso llamó a García y le mostró un primer corte de la cinta. “Lo vio y se emocionó mucho”, y accedió.

Sonido

Uno de los principales desafíos fue el tema del sonido. Donoso acudió al estudio de postproducción de sonido Sonamos, de Roberto Espinoza, para solucionar el problema.

“Yo le digo, Roberto, tengo este problema, la película está preciosa, pero no sé cómo mejorar más el sonido”, recuerda. Y agrega que “todo el sonido de la película está prácticamente hecho de nuevo”.

“Estaba lleno de ruidos de calles, cuando se suben al techo sonaba todo, y lo que menos se escuchaban eran las voces. Cuando están abajo, en la calle, y hacen esta especie de puesta en escena de la PDI, cuando dice, dispararon por acá, dispararon por allá, todo eso no se escuchaba nada, se escuchaban solo las motos”, explica.

O “cuando rescatan la estrella de la casa del Claudio, estaban construyendo edificios, y se escuchaban puros taladros”.

“La verdad es que ellos hicieron un trabajo extraordinario, de verdad, nadie se cuenta, solo yo, porque conozco los materiales originales”.

Motivación

La memoria histórica fue sin duda una razón de Donoso para unirse a este proyecto.

“Yo luché contra Pinochet cuando era cabra chica, estuve presa (…) No soy militante de ningún partido político, pero tengo mucha afinidad y mucha sensibilidad con el tema de lo que ocurrió en la dictadura. Hay muchos amigos de mis padres que estuvieron exiliados, muchas personas que cayeron, amigos que conocimos que fueron asesinados”, dice.

“Yo cada vez que, desde que tengo conciencia, veo a los familiares, a las mujeres sobre todo, de los detenidos desaparecidos, yo lloro. Yo encuentro una injusticia brutal lo que pasó ahí”.

Su experiencia cinematográfica previa también le ayudó.

“Yo trabajo mucho con los archivos, trabajo mucho con archivos domésticos, esa es como la línea de trabajo que yo tengo, y en distintas áreas”.

Finalmente, esta obra de un doble rescate: primero de la estrella, y después de las filmaciones de su recuperación.

Reacciones del público

En las exhibiciones previas que ha habido hasta ahora, dice, la respuesta emocional es impresionante. Un comentario común ha sido “que no era panfletario, que era más poético, que tenía una sensibilidad distinta”.

“Es una película que narra una historia y que además va entrelazando poéticamente con esta fotografía y con esta historia de trasfondo que es nuestro país en un cierto momento, hasta el día de hoy”.

“Siempre hemos visto y concebido esta estrella como un cuerpo, como el cuerpo de tantos chilenos que fueron detenidos y hechos desaparecer, muchos de los cuales aún no sabemos dónde están y sus familiares esperan por justicia hasta el día de hoy. Rescatar estos símbolos trasciende historias particulares y concretas y se proyecta como una necesidad y una obligación”, afirma Alvarado.

“Contribuir al rescate y conocimiento de las historias y sucesos vinculados al golpe civil – militar así como a los posteriores años de la dictadura resulta fundamental, no solo en términos de la necesidad de hacer justicia, sino que sobre todo para construir memorias donde nada este olvidado y nadie este olvidado”.

Para ella, su trabajo como colectivo demuestra que la recopilación de archivos, la investigación sistemática y el trabajo creativo sobre un objeto patrimonial y sus imágenes, puede devenir en una contribución fundamental para la reconstrucción de la historia y la memoria de los acontecimientos vinculados al golpe militar y su posterior dictadura.

“Conocer los hechos que rodearon el salvaje acribillamiento de esta Roja Estrella permite develar la barbarie de quienes cometieron esta acción contra un objeto inanimado, pero que sin duda simbolizaba ideas y personas que se quería destruir por el solo hecho de pensar distinto. Como profesionales y colectivo comprometidos esperamos que esta historia contribuya para que nunca más…”, concluye.

FUNCIONES CONFIRMADAS

Sala Latente (La Serena) 27 de junio, 19:00 hrs

Sala Insomnia (Valparaíso) 3 de julio, 18:00 hrs

Casa Verde (Los Andes): 4 de julio, 20:00 hrs y 29 de julio 21:00 hrs

Cine Club UACH (Valdivia) 15 de julio, 19:00 hrs

Esquina Retornable (antofagasta) 30 de julio, 20:00 hrs

CineCon (Constitución) 5 de agosto, 19:00 hrs

-1 Cine (Puerto Varas) 5 y 6 de agosto, 19:00 hrs

Auditorio Bueno Muller (U de chile – Ñuñoa) 13 de agosto, 14:30 hrs

Centro Cultural Juan Estay (Puente Alto) 20 de agosto, de 19:00 hrs

Centro Cultural Coyhaique (Coyhaique) 27 de agosto, 19:00 hrs

Sala Nemesio (La Reina)

MMDH (Santiago) 29 agosto cierre 18:30 hrs