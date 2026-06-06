Arqueólogo y el Santiago de los incas: “junto a la población local, transformaron el valle”

Un libro sobre los orígenes incas de la ciudad de Santiago ha publicado el arqueólogo Rubén Stehberg.

Se trata de “Mapocho incaico” (Editorial Planeta), que resume cómo los incas no sólo llegaron al valle de la zona central, sino lo transformaron junto a los indígenas locales: llegaron a través del Camino del Inca, una ruta de miles de kilómetros, crearon un centro administrativo y una importante infraestructura agrícola, incluyendo numerosos canales.

El libro además cuenta cómo Pedro de Valdivia llegó al lugar para poder estar junto a Inés de Suárez, debido a que no podían vivir su amor en el Perú de la época.

Stehberg obtuvo el título de Ingeniero de Ejecución en Química Industrial en la Universidad Técnica del Estado, en Chile, en 1973. Paralelamente cursó Arqueología y Prehistoria en la Universidad de Chile, obteniendo su título en 1976. Finalmente, alcanzó el grado de doctor en Ciencias Naturales con Orientación Antropológica de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, en 1992. Desde marzo de 1974 a diciembre de 2017, la desempeñó en la Sección de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago

Su producción científica es extensa, destacando 160 artículos y más de 10 libros. Actualmente es miembro de la Sociedad Chilena de Arqueología y de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

– ¿Por qué quiso escribir este libro?

– La información estaba dispersa en diferentes revistas especializadas. Era necesario un texto de fácil lectura, para todo público y que sintetizara de manera simple los resultados de la investigación.

– ¿Desde cuando se sabía del origen inca de Santiago?

– Aunque había importantes hallazgo incas en la cuenca Maipo-Mapocho, como el adoratorio de cerro El Plomo o el cementerio incásico de La Reina, el descubrimiento del origen inca de la ciudad de Santiago (Plaza de Armas), recién se efectuó el año 2011, con los datos históricos inéditos que encontró el historiador Gonzalo Sotomayor.

– Los incas estuvieron poco tiempo, ¿qué tan importante o gravitante fue su estadía?

– No estuvieron tan poco tiempo. Los fechados absolutos disponibles indican que su ingreso a la cuenca Maipo-Mapocho se efectuó entre los años 1390 a 1410 d. C. O sea, estuvieron 140 años acá. Junto a la población local, los Mapochoes, transformaron el valle. Construyeron 30 grandes canales, que incorporaron miles de hectáreas a la agricultura, trajeron la ganadería de camélidos, resacralizaron el paisaje e introdujeron el idioma quechua. Conformaron la provincia incaica del Mapocho, que funcionó hasta la llegada de Pedro de Valdivia.

– ¿Qué restos arquitectónicos incas podemos hallar hoy en la ciudad y sus alrededores?

– La gran mayoría de los restos arquitectónicos incas y de la población local están tapados por la ciudad o han desaparecido. Sin embargo, en los alrededores han sobrevivido algunos sitios importantes: el pucará de Chena, en San Bernardo; Laguna del Indio, cerca de la laguna Negra, en el alto Maipo; el adoratorio de El Plomo, en las nacientes del rio Mapocho y, la fortaleza de Cerro Grande de la Compañía, en Graneros, rio Cachapoal. Quedan topónimos quechuas en los cerros, como por ejemplo cerro La Guaca (actual cerro Navia).

– ¿Qué fue de los colonos incas? ¿Se habrán terminado mezclando con la población local y/ los españoles? ¿Hubo matrimonios mixtos?

– Hay pocos estudios sobre el destino que tuvieron los mitimaes y la población nativa de la cuenca Maipo-Mapocho. Sin duda hubo mestizaje entre ellos y con los españoles. Gran parte de la población indígena fue encomendada, adoctrinada y pasaron a servir al español. Con el tiempo pasaron a formar el campesinado de Chile central. Durante el siglo XVI, hubo muchos indígenas que decidieron huir hacia el sur en busca de refugio.

– ¿Por qué la influencia inca es tan poco conocida?

– Durante el período en que Pedro de Valdivia efectuó la conquista de Chile, había un fuerte movimiento en contra de que los españoles siguieran fundando ciudades sobre asentamientos indígenas, para evitar que se destruyeran y que la población nativa siguiera disminuyendo.

Valdivia no respetó esta tendencia y fundó Santiago sobre el centro administrativo principal incaico, sustituyéndolo por una ciudad española. Incluso a los pocos meses el gobernador inca Quilicanta fue ejecutado. En sus cartas al Rey, Pedro de Valdivia y su cronista personal, Gerónimo de Bibar, omitieron esta situación. De ahí deriva, a mi juicio, el escaso conocimiento del aporte indígena en la formación del Reino de Chile.

– ¿Se enseña el origen inca de Santiago en la escuela? ¿Cuanto saben hoy los santiaguinos al respecto?

Sobre nuestro pasado indígena se enseña poco en los colegios. Ha habido una sobrevaloración del aporte europeo. Justamente el libro se escribió para hacer más visible la influencia inca en Santiago.

– Dada la presencia inca en Santiago, ¿podría decirse que la migración peruana que llegó a Chile, sobre todo a partir de los años 90, omnipresente en la Plaza de Armas, no llegó sino que simplemente regresó?

– Pienso que es pura coincidencia. Los peruanos que migran a Santiago no tienen idea que hasta aquí llegó el Imperio Inca.