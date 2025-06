Incluye carabineros bailando: liberan teaser de musical “La ola” de Sebastián Lelio

Se liberaron las primeras imágenes de “La Ola”, la nueva película musical dirigida por Sebastián Lelio, inspirada en el llamado “mayo feminista” de 2018 y que generaron un momento significativo en la consciencia colectiva nacional con repercusiones en todo el mundo.

La cinta, protagonizada por Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo, se estrena el próximo 28 de agosto en cines de todo el país.

“Esta es una película chilena, país donde la tradición del cine musical prácticamente no existe. Esa carencia nos dio libertad para apostar por el canto y el baile como formas de decir lo que a veces las palabras no alcanzan a expresar, encarnado por una generación de jóvenes artistas que vivió —y aún vive— las luchas del feminismo chileno y su inevitable choque con el poder”, señaló Sebastián Lelio.

“Estoy muy orgulloso de haber liderado este viaje colectivo, nacido del riesgo y no de la fórmula; de la convicción de que el cine puede reunir espectáculo y política, belleza y conflicto, juego e interpelación. La Ola es una producción que nos emociona profundamente”, agregó.

Historia

El film cuenta la historia de Julia, estudiante de música, trata de concentrarse en su examen final pero una voz en su cabeza no la deja en paz. Es la de Max, su amigo, con quien tuvo un encuentro íntimo en el que no deja de pensar.

Mientras la movida feminista explota en su universidad y las chicas se toman la facultad para denunciar el acoso y abuso que han vivido, Julia marcha y vive la energía del movimiento y empieza a enfrentar su propia historia.

Cuando por fin se atreve a hablar y contar lo que le pasó, su testimonio la pone en el ojo del huracán, un lugar que nunca pidió y que la obliga a asumir un papel que no la acomoda en una sociedad que dice que va a cambiar.

Producción sin precedentes

“La Ola” fue concebida como un musical a gran escala, con coreografías que incluyeron a más de 250 personas en escena. Para lograrlo, el equipo realizó un casting abierto y masivo en al que postularon más de 1.200 personas, y creó una academia de entrenamiento intensivo de canto, actuación y movimiento, con ensayos diarios durante tres meses previos al rodaje que se realizó el verano de 2024.

El film cuenta con música original compuesta por el renombrado Matthew Herbert, en colaboración con 17 compositoras chilenas, incluyendo a Anita Tijoux, Camila Moreno, Javiera Parra y Niña Tormenta, quienes participaron en dos campamentos musicales creativos especialmente diseñados para la película y que permitieron fusionar sonoridades locales con una propuesta global.

La dirección de arte estuvo a cargo de Estefanía Larraín, el vestuario fue diseñado por Muriel Parra y la fotografía fue dirigida por Benjamín Echazarreta. El montaje lo realizó Soledad Salfate y la postproducción de imagen y sonido se realizó entre Berlín, Londres y Santiago, incluyendo la mezcla final en el emblemático Angel Studios, Londres, con músicos nacionales y la London Contemporary Orchestra.

Las locaciones fueron clave para recrear el universo de la historia: se filmó en espacios emblemáticos de la Región Metropolitana como el Instituto Nacional, el GAM, el MAC y el Archivo Nacional, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Santiago.

“La Ola” fue producida por Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Rocío Jadue y Sebastián Lelio y está protagonizada por las debutantes Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo y Paulina Cortés. Producida por Fabula, la película cuenta con la co-producción de Participant y Fremantle, quienes ya han trabajado con Lelio en el pasado, en “Una mujer fantástica” y “The Wonder”, respectivamente. Por su parte, FilmNation Entertaiment se encargará de la venta de la película fuera de Latinoamérica. La Ola es una creación colectiva liderada por Sebastián Lelio, con guion escrito junto a Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.

La película cuenta con composiciones originales, creadas colaborativamente por 17 músicas chilenas, incluyendo a Ana Tijoux, Camila Moreno y Javiera Parra, acompañadas por el galardonado compositor Matthew Herbert, cuyos créditos incluyen “The Wonder”, “Una Mujer Fantástica”, “Gloria Bell” y “Disobedience”. Los números musicales estuvieron a cargo del aclamado coreógrafo, Ryan Heffington, quien ha trabajado con artistas internacionales como Sia, Florence and the Machine y Christine and the Queens, además de su participación en las series “Euphoria” y “Transparent”, y las películas “Tick, Tick… Boom!” y “Baby Driver”.

El rodaje de La Ola tomó 9 semanas el verano de 2024 y su estreno mundial fue en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes en mayo de 2025. En Chile, el estreno en cines está previsto para el 28 de agosto.