Pedro Pascal, nominado a mejor actor de serie de drama en los Emmy

Pedro Pascal ha sido nominado a Mejor Actor en Serie Dramática en los Premios Emmy 2025 por su interpretación de Joel en The Last of Us de HBO Max. Competirá con Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Noah Wyle (The Pitt) y Adam Scott (Severance). La serie también está nominada a Mejor Serie Dramática. La ceremonia se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

