Por frío limitan suministro de gas natural comprimido a industrias y puntos de venta en Argentina

Dos distribuidoras de gas natural restringieron este martes el suministro a industrias y a puntos de venta de gas natural comprimido (GNC) en Buenos Aires y su periferia, para garantizar el abastecimiento a los hogares ante una mayor demanda por las bajas temperaturas.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE los cortes, que por ahora se dan en la capital argentina y las localidades que la rodean, y explicaron que es una decisión adoptada por las empresas distribuidoras con base en los contratos de suministro de tipo ‘interrumpible’ que les permite aplicar esas restricciones.

Los cortes afectan a industrias y otras empresas y a las estaciones de venta de GNC para vehículos.

Aunque la producción de gas natural es creciente en Argentina, el país suramericano todavía se ve obligado a importar gas natural licuado (GNL) en el invierno austral, cuando la demanda crece por razones estacionales.

El aumento del consumo de gas en Buenos Aires y sus alrededores coincide con la llegada de un frente frío a esta zona del país.

Según medios locales especializados en el sector energético, el primer buque con GNL de esta temporada llegará a Argentina recién a mediados de mayo.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad patronal del país, expresó este martes en un comunicado su “preocupación sobre la provisión de gas”.

Tras una reunión de la junta directiva de la entidad, la UIA señaló “la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos”.

La patronal dijo que en el último mes ha mantenido reuniones con representantes de la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría de Industria en las que la entidad “planteó su preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el coste que debería afrontar la industria”, afirma el comunicado.

La UIA observó que hay “un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas que incrementan la volatilidad de los precios energéticos y complejizan las condiciones de abastecimiento” energético.