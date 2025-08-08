“Un duelo lleno de rabia”: Antonia Zegers estrena en Chile protagónico en film español “Los tortuga”

Este jueves llegó a los cines en Chile el estreno de “Los Tortuga”, un filme protagonizado por la actriz Antonia Zegers.

La producción española, dirigida por Belén Funes, ha recibido tres galardones en el Festival de Málaga, incluido el Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección y Mejor Guion, además de obtener el Goya a la Dirección Novel por la película “El hijo del ladrón” en 2020.

En la cinta, la actriz interpreta a Delia, una mujer chilena que enfrenta el dolor de la reciente muerte de su esposo, Julián, un andaluz con quien construyó una vida en Barcelona.

Junto a su hija Anabel, interpretada por la debutante Elvira Lara, Delia debe navegar el duelo, la migración y los silencios familiares en un viaje que transcurre entre los campos de Jaén y las calles de una ciudad que no siempre ofrece un refugio seguro.

“Fue un proceso muy profundo”, comentó Zegers sobre su experiencia en la película. “Exploramos vínculos, texturas, silencios… Cada escena cuenta un viaje distinto”.

El título de la película hace referencia a una fotografía que aparece en la habitación de Delia, de unos emigrantes andaluces apodados “tortugas”, quienes cargaban sus pertenencias buscando un futuro en Cataluña.

La película, escrita por Belén Funes junto a Marçal Cebrián, abarca temas universales como el dolor, la maternidad y el desarraigo.

“Belén Funes había visto mi trabajo y se le ocurrió la maravillosa idea de invitarme a ser parte de ‘Los Tortugas’. Ella me convocó el 2020. Ellos estaban recién saliendo de la pandemia y nosotros entrando al confinamiento más brutal”, cuenta Zegers a El Mostrador, al ser consultada sobre su llegada al proyecto.

Funes le envió su película previa, “La hija de un ladrón”, con la que ganó un Goya.

“Nos juntamos por Zoom y tuvimos una súper sintonía y me dijo bueno, yo te voy a mandar el guión, pero te lo voy a mandar por correo impreso. Y me manda un guión, de pronto me llega un ladrillo gigante, porque ya nadie manda cartas ni nada, el cartero solo trae cuentas”.

Otro momento clave fue cuando finalmente eligieron a la chica que iba a ser su hija, a Elvira Lara, “una chiquita muy talentosa, porque tenía 17 años”, en abril del 2023.

“Belén me pidió que hiciéramos como un intensivo de improvisación y ver la energía que generábamos juntas como madre e hija. Hicimos ese trabajo que fue nuestro primer acertamiento. Luego yo volví a Chile, seguimos trabajando por Zoom y en septiembre del 2023 me fui por tres meses a Barcelona a hacer esta película”.

Zegers, quien se inspiró en la figura de su propia abuela para componer su personaje de viuda, describe a Delia como una mujer que “amó profundamente” y cuya vida se ve transformada por la muerte de su esposo.

“Es un duelo lleno de rabia y también de ternura. Un viaje íntimo en busca de nuevas formas de relacionarse con su hija”, comentó la actriz.

“Un personaje para mí no es como una directriz muy clara, no es como una sola manera de construirlo. Son maneras muy distópicas de construir un tercer cuerpo entre el personaje y yo, porque igual es una mezcla. Igual estoy yo puesta ahí junto a mi personaje, con mi personaje, siendo mi personaje. Entonces se genera esta como tercera instancia. Y también, claro, me acordé con respecto al duelo”, explica.

“Mi abuela es una persona muy presente en mi vida, de múltiples dimensiones, en muchas esquinas ella está conmigo haciendo todo lo que yo hago. Así que me acordé de lo que le había pasado a ella cuando se le murió su marido y que ella había tenido rabia mucho tiempo. Se había demorado mucho en aceptar esa muerte y poder como aceptarla, llorarla y soltarla como con amor. Su primera emoción fue rabia porque la habían dejado sola. Y sentí que eso yo me lo podía robar para Delia porque eso tenía que ver con el lado de atrás, con lo oscuro, con lo que no está la luz, que la movía a ser como es”.

Filmación

La intérprete agrega que, al ser una película independiente, con un equipo más pequeño, se sintió muy cómoda todo el tiempo.

“El guión de Belén sí tenía un desafío súper grande, porque es un guión que es como un caleidoscopio de miles de temas y miles de cosas que engloba una humanidad muy frágil. Entonces, entrar en el tono de ella fue lo más desafiante para mí, por lejos”.

Además relata que en la cinta hay varios actores, pero también otros que no lo son de profesión, como algunas personas que son realmente taxistas.

“Yo tenía que deshacerme de muchas cosas que tienen que ver con los códigos de la actuación y fundirme en ese ser, en esa realidad de gente que, efectivamente, son mujeres que trabajan, algunas trabajan de noche, otras no, y que tienen el cuerpo puesto en ese oficio. Y también todo lo que hicimos en Andalucía, la familia andaluza eran campesinos de verdad y nosotros teníamos que entrar ahí y eso era un desafío al que yo le tenía muchas ganas, miedos, deseos, todo mezclado y siento que, bueno, que funcionó bien”.

Migración

Finalmente, respecto a la propia migración, que es un tema en Chile y también en España, considera que “el ser humano creo que se ha movido siempre”.

“Yo creo que ha habido olas entre los que vinieron a conquistar acá, después se les devuelve, por todas las colonias que hay. A los países europeos que tenían colonias, se les están devolviendo sus colonias como inmigrantes. Hay un tema de gente que va, gente que viene. A mí me encanta la canción esa de Jorge Drexler que dice, ‘no tenemos pertenencias sino equipaje’. Y siento que es condición humana y que a veces es muy incómoda, pero hay que aceptarla, hay que entenderla porque uno nunca sabe cuándo a uno le toca moverse”.

“Los Tortuga” se estrenó este jueves en diferentes salas de Chile. En Santiago se podrá encontrar en Cinearte Alameda, Centro de Cine y Creación (CCc) y en la Sala K de U Mayor; en Antofagasta estará en Esquina retornable, en La Serena se exhibirá en Sala Latente y en Valparaíso en Insomnia. También llega al extremo sur del país en la Corporación Cultural de Coyhaique.