Rafael Otano recibirá este martes Premio Libertad de Expresión José Carrasco Tapia por trayectoria

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile entregará este martes al periodista Rafael Otano el Premio Libertad de Expresión José Carrasco Tapia por su trayectoria, por su aporte a la libertad de expresión.

La premiación se llevará a cabo a las 18:00 horas en una ceremonia abierta al público en el auditorio Libertad de Expresión Periodista José Carrasco Tapia, de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa).

El profesional será reconocido por su labor en el proceso histórico entre la dictadura y la transición a la democracia, en la segunda versión del Premio.

El pasado 19 de junio la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (FCEI) había dado a conocer el nombre de los ganadores, en las categorías trayectoria y libro periodístico.

Otano fue reconocido en la categoría Trayectoria por ser calificado por el jurado como “un ejemplo de ética profesional que distingue y honra al Premio José Carrasco Tapia”.

Su trayectoria ha significado un aporte al periodismo, siendo un pilar en los años ochenta en la lucha por la libertad de expresión a partir de su trabajo en la revista APSI. En la década de los noventa, tanto la publicación de su libro Crónicas de la transición como la docencia universitaria, marcaron la formación de periodistas en la postdictadura.

Rafael Otano, afirmó la mesa deliberante, también representa la figura de un periodista que sale del esquema de lo convencional, buscando nuevas perspectivas y revelando el necesario carácter ilustrado de un profesional de las comunicaciones.

Historia del premio

La instancia que nació en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile por el 70° aniversario de su Escuela de Periodismo y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lleva el nombre y recuerda al periodista titulado en esta casa de estudios y asesinado por agentes de la CNI en septiembre de 1986, José “Pepe” Carrasco.

La decana de FCEI, profesora Loreto Rebolledo, explicó que la importancia de que este premio conmemorativo lleve su nombre está justamente ligado a lo que Carrasco representaba.

“Por eso destacamos la trayectoria de periodistas que han sido capaces de demostrar un ejercicio ético vinculado a temas de derechos humanos y libertad de expresión, valores que Pepe defendió en vida y que para nosotros, como facultad, son tremendamente importantes”, dijo Rebolledo.

El director de la Escuela de Periodismo, profesor José Miguel Labrín, se sumó a las palabras de la decana, afirmando que “estos temas, desde múltiples perspectivas siguen siendo ámbitos relevantes de discusión pública, y el libro periodístico cumple un rol sumamente importante para poder instalarlos”.

Además, señaló que este premio “así como en su primera versión, hoy instala desde la escuela de periodismo más antigua de Chile un soporte para el desarrollo de nuestra profesión, que es tan importante de fortalecer en defensa de la democracia, sobre todo cuando se ve amenazada por discursos que la ponen en peligro. […] Los ganadores cumplen con este espíritu a cabalidad”.