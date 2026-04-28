Periodista Francisco Sólanich asume como seremi de las Culturas de la Región Metropolitana

Tras el fallido nombramiento del abogado evangélico Gustavo Baehr, de nula experiencia en el sector cultural, y del actor Renato Münster, que renunció por razones personales, este lunes asumió un tercer funcionario como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

Se trata de Francisco Sólanich Aguirre, quien en 2018 se desempeñó brevemente como Jefe de Comunicaciones en el Ministerio de Educación, durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera.

En esa ocasión su nombramiento fue criticado porque llegó tras dejar su cargo en decano de Comunicaciones y Diseño de la Universidad del Pacífico, que cerró el año siguiente por irregularidades financieras y económicas. En el MINEDUC, Sólanich apenas duró tres meses en el cargo.

Hasta el año pasado, Sólanich fungía como director de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma.

Te podría interesar:

Trayectoria

Según informó el Ministerio, Sólanich es académico y gestor cultural con más de dos décadas de experiencia. Posee magíster en Gestión y Planificación; y además es periodista y licenciado en Ciencias Sociales y de la Información.

La nueva autoridad regional ha ejercido funciones directivas en el ámbito universitario y cuenta con experiencia en el sector público y privado, liderando equipos y proyectos vinculados al desarrollo cultural y educativo, así como asesorías a municipios.

De esta manera, el nuevo seremi actuará como representante del ministro Francisco Undurraga en la Región Metropolitana. Entre sus principales funciones se incluye colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

También será el encargado de encabezar el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, y a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.