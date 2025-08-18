ART STGO llega con cerca de 200 artistas

Como cada agosto, Art Stgo retorna a GAM para inundar sus espacios públicos con lo mejor del arte y para ofrecer un panorama gratuito de primer nivel para toda la familia. En esta instancia única, los artistas se dan cita en primera persona para presentar su trabajo e interactuar con el público.

El fin de semana del 23 y 24 de agosto, 185 artistas se darán cita para dar visibilidad al arte chileno. Curada por la galerista Nicole Andreu, la feria busca superar la asistencia de 30 mil personas que visitaron la versión del año pasado.

Entre las novedades de esta versión, destaca un nuevo espacio dedicado para la exhibición de esculturas, especialmente pensando en obras de mayor volumen. Y también se suma una zona Kids, que tendrá talleres gratuitos para niños, y un área gourmet con oferta gastronómica de primer nivel.

Otra novedad será la app Art Stgo, con la que las personas podrán contactarse directamente con los artistas en todo momento y generar un puente de ventas de obras, acceder a catálogo de artes visuales, aprender las diferentes técnicas y tener acceso a un mapa para recorrer con precisión toda la feria.

“Estamos orgullosos de ser anfitriones de Art Stgo, una feria residente de GAM, que hemos recibido desde sus inicios, hace doce años, con la clara intención de ampliar el alcance de las artes visuales. Ser testigos y partícipes de su crecimiento y transformación nos llena de entusiasmo, pues contribuye a acercar al arte contemporáneo”, destaca Alejandra Martí Olbrich, directora ejecutiva de GAM.

Este evento, creado y desarrollado por la productora Kraneo, se ha vuelto en una plataforma de difusión para artistas: “Este año tuvimos más de 450 postulaciones de artistas, de los cuales el 70% eran nuevos, es decir, postulan por primera vez. Esto habla de la necesidad de la plataforma Art Stgo para los talentos que buscan mostrar su obra”, comenta Rodrigo Latorre, director de la feria y fundador de Kraneo.

Por su parte, Paulina Latorre, gestora cultural de la feria señala: “Considerando mejorar la experiencia de todos los asistentes, este año replanteamos el layout de Art Stgo, con el objetivo de mejorar el tráfico al interior de la muestra, generando un desplazamiento más fluido entre los stands”.

23 y 24 Ago

Sá y Do — 10.30 a 20 h

Gam.cl