Chile conmemorará en California los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral

El próximo 10 de diciembre de 2025, la ciudad de Santa Bárbara, California, conmemorará los 80 años del Premio Nobel de Literatura.

Será en un evento con autoridades chilenas y estadounidenses, artistas y representantes de la diáspora nacional, que se reunirán en el Salón Faulkner de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara para rendir homenaje a la poeta, diplomática y educadora chilena.

El evento, de carácter internacional, es liderado voluntariamente por los gestores culturales Sergio Torres y Álvaro Merino, radicados en Los Ángeles, California.

“No es solo un homenaje, es una activación viva de su legado. Santa Bárbara fue parte de su camino, y su compromiso ético y poético sigue interpelando al mundo”, destaca Merino en una nota de prensa.

La ciudad que aún recuerda a Mistral

Gabriela Mistral vivió en Santa Bárbara durante su labor como cónsul de Chile en Estados Unidos, una etapa clave de su vida donde escribió parte importante de su obra y cultivó vínculos con la comunidad local.

En el evento, el programa contempla una proyección audiovisual sobre su vida y obra, discursos de autoridades e invitados, y lecturas poéticas a cargo de estudiantes, artistas y residentes chilenos.

Entre las entidades convocadas figuran el Consulado General de Chile en Los Ángeles, encabezado por el cónsul Francisco Leal Lisboa; autoridades regionales de la Región de Coquimbo, su tierra natal; la Gabriela Mistral Foundation, la Sociedad de Poetas de Santa Bárbara, el City Hall, UCLA, el Chile California Council, el Santa Barbara High School y representantes del mundo cultural chileno residente en California.

“Nuestra misión es que esta conmemoración sea más que un acto simbólico. Queremos que sea un puente vivo entre generaciones y territorios, una oportunidad para reencontrarnos con la herencia mistraliana en tiempos en que su voz es más necesaria que nunca”, señala Torres.

Como gesto perdurable, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara habilitará un espacio permanente dedicado a Gabriela Mistral, abierto a la comunidad, enfocado en la educación y la difusión de su legado.