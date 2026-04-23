Usó el vehículo de su padre: Carabineros detiene a ingeniera de 27 años por robo en casa de La Reina

Personal de Carabineros de Chile detuvo a una mujer de 27 años, de profesión ingeniera, por su participación en un robo en lugar habitado ocurrido en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16ª Comisaría de La Reina, el procedimiento se originó tras la denuncia de una trabajadora del domicilio, quien al llegar al inmueble —ubicado en calle Hannover— advirtió la sustracción de diversas especies, mientras los propietarios se encontraban fuera de Santiago.

A partir de esos antecedentes, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP), en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia, desarrollaron diligencias que permitieron ubicar a la imputada en un domicilio de Peñalolén. Según explicó la oficial, la mujer conducía el vehículo en el que se movilizaban los sujetos que perpetraron el delito.

“Carabineros de la Sección de Investigación Policial logró la detención de una mujer de 27 años por el delito de robo en lugar habitado (…) Siguen las diligencias con el fin de recuperar las especies sustraídas y dar con el resto de la banda”, señaló Constanzo.

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, indicó que el robo se produjo alrededor de las 8:00 horas, cuando los involucrados forzaron el portón y una ventana del inmueble antes de la llegada de la asesora del hogar.

“El día de ayer la Fiscalía de Flagrancia recibió una denuncia por el delito de robo en lugar habitado (…) se trajeron diversas especies avaluadas por la víctima en alrededor de 6 millones de pesos”, detalló.

El persecutor agregó que, tras la coordinación con Carabineros, se logró la detención de una imputada “vinculada directamente con estos hechos”, quien fue formalizada y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

Las diligencias continúan con el objetivo de recuperar las especies sustraídas y dar con el resto de los integrantes de la banda.