Lanzan cartelera del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 2025

Los Juegos Diana fueron el escenario donde este jueves 21 de agosto la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, presentó la cartelera oficial de la cuarta versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 2025.

Este año se rendirá homenaje a Gabriela Mistral, al cumplirse 80 años desde que recibiera el Premio Nobel de Literatura, destacándola como maestra, poeta y defensora de la infancia.

En la actividad también estuvieron presentes la cantante Christell, 45 niñas, niños y adolescentes de la Agrupación Folklórica Raipillán, y estudiantes de enseñanza media que serán voluntarios en el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Tenemos un récord de inscripciones en www.diadelospatrimonios.cl y ha sido muy positivo para nosotros. Agradezco a las más de las setecientas organizaciones que han decidido participar e inscribir a actividades. Tenemos cobertura en más de doscientas comunas a lo largo del país. Hay más de mil actividades inscritas, así es que hay mucho por hacer este día de los patrimonios”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

“Esta es una fiesta descentralizadora, que se realiza a lo largo de todo el país. La invitación, sobre todo para los niños, niñas y a los adolescentes es que motiven a los adultos para que los lleven a las distintas actividades que se van a estar realizando en todo el país”.

Sobre la cartelera 2025

Ese año marca un récord en participación a nivel nacional, con más de 1.100 actividades inscritas, lo que significa un crecimiento histórico respecto de 2024. Este salto también se refleja en la cobertura territorial.

Participan más de 200 comunas, duplicando la presencia en regiones. En cuanto a las instituciones, el avance es igualmente contundente: más de 700 organizaciones serán parte de esta edición.

Todas estas cifras consolidaron un aumento del 60 % en todos los indicadores. Esta masiva convocatoria fue posible gracias al compromiso de organizaciones culturales, comunitarias, educativas, municipales y sociales que se sumaron a este evento.

“Estamos muy felices de poder dar el puntapié inicial a lo que es el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes ya que es una fiesta profundamente democrática. Una celebración que no es solamente en Santiago sino en todo el país. Tenemos más de 200 comunas que tienen actividades inscritas y más de mil actividades en todo Chile. La invitación es a entrar al sitio web www.diadelospatrimonios.cl y disfrutar de toda la cartelera para este de 23 de agosto”, señaló la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Perez Datari.

El crecimiento se reflejó en todas las regiones del país, pero en algunas alcanzó niveles inéditos: La Araucanía triplicó sus actividades y cuadruplicó la participación de comunas y organizaciones.; Antofagasta duplicó actividades y triplicó sus organizaciones inscritas; Maule duplicó actividades, comunas y organizaciones; Ñuble duplicó actividades y comunas; Los Ríos duplicó actividades y organizaciones y en Atacama, por primera vez todas las comunas tendrán al menos una actividad.

“Este Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes es una oportunidad que tienen las familias para conocer con mayor profundidad el patrimonio de Chile. Es un derecho para todas y todos, por lo tanto, la invitación es a reconectarse con esa historia que guardan los museos, las bibliotecas, los archivos, los distintos lugares que están disponibles para que puedan recorrer este fin de semana”, agregó la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Nélida Pozo.

Programación 2025

Fiesta de los Patrimonios

Plaza de la Cultura, Santiago

Un encuentro intergeneracional con la animación de Christell, presentaciones de Los Frutantes y el grupo Cachureos, dirigido a las infancias de ayer, hoy y siempre.

I Feria de Patrimonios Escolares

Museo de la Educación Gabriela Mistral

Encuentro con 95 estudiantes y docentes de 17 colegios de cuatro regiones, entre ellos el Liceo de Aplicación y el Liceo Isaura Dinator, recientemente declarados Monumento Histórico. Los stands exhibirán objetos, fotos y archivos escolares, junto con talleres de conservación, títeres y documentales

Tikitiklip en el Museo Precolombino

A 15 años de la serie musical, se lanza la Ruta Tikitiklip, con presentaciones en vivo, visitas guiadas gratuitas y un recorrido lúdico por la colección arqueológica que inspiró personajes como el Sapo Feo y el Pelícano Rey.

Además, este año se suman más de 400 voluntarios patrimoniales, entre estudiantes de educación media, técnica y universitaria, en colaboración con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), reforzando la participación comunitaria.

Sobre el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Fue instituido por el Ministerio de las Culturas como parte de las políticas de Educación Patrimonial y Artística 2024–2029. Se trata de una jornada gratuita que busca ofrecer espacios de encuentro donde las infancias y juventudes puedan explorar, jugar y descubrir el valor de los patrimonios, fortaleciendo su derecho a la cultura y la participación.

La cartelera completa ya está disponible en www.diadelospatrimonios.cl, con actividades gratuitas en todas las regiones del país y en el extranjero.