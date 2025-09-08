El destacado muralista Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio dio a conocer este lunes el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, que en esta oportunidad recayó en el destacado muralista Alejandro “Mono” González.

“A través de su arte, ha mantenido viva la tradición del muralismo como una herramienta de expresión y transformación social”, expresaron desde el Ministerio de las Culturas.

Muy emocionado, el artista recibió la noticia -por videollamada- desde Santa María de la Ribera, en las afueras de Ciudad de México:

“Llevamos muchos años trabajando sin esperar este reconocimiento. Agradezco a ustedes (el jurado) porque, en el fondo, no soy yo el representante individual, sino que es un trabajo colectivo que viene desde la calle, desde la historia y desde la participación de los usuarios que tenemos. Aquí se reflejan muchos jóvenes, para quienes nosotros trabajamos. Por lo tanto, el reconocimiento no tiene que ver con una persona, sino con una historia. Somos parte de esa historia. Somos ciudadanos, creadores. Queremos hacer aporte a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestro pueblo. Creo y agradezco a ustedes eso con mucha emoción”, dijo.

En esta oportunidad el jurado estuvo compuesto por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri; la última galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas, Cecilia Vicuña; Enrique Zamudio, en representación de la Academia de Bellas Artes; el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Carlos González Morales, en representación del Consejo de Rectores; y los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Samy Benmayor y Nury González.

El artista es reconocido internacionalmente por su trabajo en instancias relevantes para la historia visual del país como la Brigada Ramona Parra, una agrupación que dejó para la posteridad obras como el histórico mural de la estación Parque Bustamante del Metro de Santiago, el Hospital del Trabajador y “El primer Gol del Pueblo Chileno“, realizado junto a Roberto Matta en 1971.

Todo lo anterior, en una trayectoria que ha estado ligada a las causas sociales.

“Su obra no sólo embellece espacios públicos, sino que también invita a la reflexión política y social, consolidándose como un patrimonio cultural vivo que dialoga con la historia y la identidad chilena”, agregaron desde el Ministerio de las Culturas.

En la misma línea, la ministra de las Culturas señaló a través de Instagram: “Su estilo pictórico ha generado una verdadera escuela, democratizando el arte y acercándolo a la comunidad, lo que refleja su compromiso con la participación social y la construcción de una sociedad más justa”.

“Gracias por haber tejido este colectivo y haberlo mantenido a lo largo de más de medio siglo. Desde que tú empezaste hasta ahora, sostenidamente. Ese sostener una forma de arte colectivo es el verdadero sentido de la vida, de la vida de nuestra cultura, precisamente ahora amenazada por el deseo de borrar la memoria. Este trabajo, por más que sea borrado, renace. Y ese poder de hacer ser permanente continuamente, es lo que depende de todos nosotros. Y tú, y tu obra, y ese colectivo lo gentrifican”, dijo Cecilia Vicuña al artista durante el anuncio.

Acerca del Premio

El Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile a la obra de artistas nacionales quienes, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

Los premios comenzaron a otorgarse el año 1942, cuando se establecieron los de Literatura y de Arte. Desde entonces distintas normas legales han modificado e introducido nuevas disciplinas del arte y del conocimiento. El año 1992 se promulgó la Ley 19.169 que rige actualmente, estableciéndose su entrega bianual en once disciplinas.

El primer ganador en la categoría de Artes Plásticas fue Sergio Montecinos Montalva, en 1993. Algunos de los artistas recientemente destacados son Cecilia Vicuña (2023), Francisco Gazitúa Costabal (2021), Eduardo Vilches Prieto (2019), Paz Errázuriz (2017), Roser Bru (2015), Alfredo Jaar (2013), Gracia Barrios (2011) y Federico Assler (2009).

El ganador recibirá un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año es cercana a los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).