Foto Colectania de Barcelona tendrá una exposición de Sergio Larraín en 2026

Foto Colectania tendrá en 2026 una exposición del fotógrafo chileno Sergio Larraín, informó la sala en un comunicado.

La muestra se podrá ver de enero a mayo de 2026 y presentará la obra que Larraín realizó en Chile, con especial atención a la serie sobre los niños de la calle y el trabajo de Valparaíso.

Además, la Biennal de Fotografía Xavier Miserachs presentará la exposición dedicada a Sergio Larrain en Palafrugell, entre el 1 de agosto y el 18 de octubre de 2026, e incluirá, además, sus trabajos realizados en Europa, Bolivia y Perú.

De junio a diciembre de 2026, la sala barcelonesa albergará ‘La colección de Foto Colectania’, comisariada por el conservador jefe de Fotografía del Centro Pompidou de París, realizada a partir de los fondos de la colección de Foto Colectania.

Por primera vez, Foto Colectania confía el comisariado en un experto internacional con el objetivo de ampliar la proyección internacional de la fotografía y ha sido concebida desde su inicio para itinerar fuera de España.