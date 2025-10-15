Matemático chileno gana Premio Ramanujan 2025 por sus contribuciones a las ecuaciones diferenciales

El investigador principal del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) y académico de la Universidad de Chile, Claudio Muñoz Cerón, fue reconocido con el Premio Ramanujan 2025, otorgado por el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) y la Unión Matemática Internacional (IMU), por sus contribuciones fundamentales al estudio de las ecuaciones diferenciales parciales dispersivas, informó la Casa de Bello.

El galardón —uno de los más prestigiosos del mundo para matemáticos menores de 45 años de países en desarrollo— destaca el trabajo de Muñoz sobre el comportamiento a largo plazo de soluciones de ecuaciones fundamentales de la física matemática, en especial la estabilidad asintótica de solitones y la dinámica de multisolitones, fenómenos presentes en fluidos, óptica y mecánica cuántica.

Oriundo de Renca y formado en el Liceo José Victorino Lastarria, Muñoz recuerda con gratitud a su profesor Arquímedes Oyarzún, quien despertó su interés por la disciplina:

“Gracias a su trabajo constante en mostrarnos los puntos fascinantes de la matemática logré tomarle el gusto y la fascinación a lo desconocido en la matemática misma”, señala. Su interés por la astronomía también ha acompañado su curiosidad científica desde joven: “Aunque no ejercí como astrónomo, trato siempre de acercarme más a esta área fascinante desde el punto de vista matemático”, expresó.

Actualmente, Muñoz es académico de UCHILE, investigador principal del CMM y chargé de recherche del CNRS (Francia). Su línea de investigación se centra en las ecuaciones dispersivas no lineales, una clase de ecuaciones que describen la propagación e interacción de ondas en distintos medios.

Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile y obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Versalles Saint-Quentin, bajo la supervisión de Yvan Martel y Frank Merle. Posteriormente, efectuó un postdoctorado en la Universidad de Chicago con el profesor Carlos Kenig, antes de incorporarse como académico al Departamento de Ingeniería Matemática de UCHILE y como investigador del CMM.

Significado

– ¿Qué significado personal y profesional tiene recibir el Premio Ramanujan 2025?

“Para mí es una alegría inmensa que acepto con mucho orgullo y un reconocimiento al trabajo de varios años, tanto en el CMM como en el DIM de la Universidad de Chile. También es un reconocimiento a mis colegas Miguel A. Alejo, Yvan Martel, Michal Kowalczyk y Felipe Poblete, con quienes he desarrollado resultados clave, y a mis estudiantes de doctorado y magíster.”

“Finalmente, es un premio al esfuerzo del grupo de Ecuaciones Diferenciales Parciales y Análisis no Lineal del CMM, con el que hemos trabajado para impulsar iniciativas que nos permitan llevar la ciencia en Chile y Latinoamérica un paso más allá. Es un grupo joven y muy activo, siempre ávido de nuevas ideas.”

– ¿Cómo aporta su trabajo en ecuaciones dispersivas al desarrollo de la física y las matemáticas?

-Desde siempre me ha interesado el modelamiento matemático de fenómenos físicos. Entre las áreas que más me fascinan está el movimiento de ondas: aparecen en la cuántica, en el mar, en el clima y hasta en los agujeros negros. Estas ondas interactúan, se vuelven un fenómeno complejo y profundo; predecir su comportamiento final o a tiempos muy grandes es clave en mi investigación.”

Con colegas y amigos hemos mostrado que estas ondas son profundamente estables y que sobreviven a múltiples cambios en el ambiente.

– Mirando hacia atrás, ¿qué decisiones fueron clave en su carrera?

“Trabajar con el profesor Manuel del Pino, mi mentor de magíster en el CMM-DIM de UCHILE, fue fundamental para comprender en profundidad las ecuaciones en derivadas parciales que modelan estrellas y superconductores.”

“Luego, durante mi tesis en Francia, aprender sobre ecuaciones que modelan fluidos y ondas con Yvan Martel y Frank Merle marcó el rumbo de mi investigación en los últimos 15 años.”

– ¿Cómo ha influido el CMM en su desarrollo como investigador?

-El ambiente de colaboración del CMM me ha permitido abrir nuevas direcciones de investigación aplicada, como la descripción de la inteligencia artificial en ecuaciones dispersivas o la confluencia entre teoría de números y ecuaciones dispersivas. Estas rutas, fuera de los cánones tradicionales, son hoy lo que más me fascina y que el CMM y la ANID me han permitido desarrollar a cabalidad.

– ¿Un mensaje para jóvenes científicos en países en desarrollo?

-Ser resilientes, colaborativos y poner la ciencia por delante para el desarrollo de nuestra región hacia el futuro.