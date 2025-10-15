Purísima Podcast| Los nuevos caminos del arte en la Bienal de São Paulo 2025

En el nuevo episodio de Purísima Podcast, el artista y director de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Andrés Bello, Pablo Langlois, comparte su visión sobre la Bienal de Sao Paulo 2025, bajo el título No todo viajero recorre caminos – De la humanidad como práctica.

Durante la entrevista, Langlois analiza los énfasis del equipo curatorial liderado por Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, los desafíos museográficos del icónico pabellón de Oscar Niemeyer y la manera en que esta edición aborda conceptos de estuario, negociación y encuentro cultural.

Langlois destaca la apuesta de la Bienal por presentar artistas y obras que no responden a cánones predecibles ni a grandes nombres del arte contemporáneo, generando un recorrido que exige atención y lectura profunda. También reflexiona sobre cómo la arquitectura del edificio, con su gran espacio abierto y vidriado, influye en la percepción de las obras, y cómo algunos montajes intentan dialogar con la fluidez y la fragmentación de este entorno.

La conversación profundiza en la relación entre discurso curatorial y práctica artística, señalando la importancia de los materiales y formas ancestrales, la cultura afrodescendiente, la cerámica, la pintura y el arte popular, que contribuyen a expandir las posibilidades expresivas de la Bienal. Langlois subraya, además, cómo la Bienal se constituye como un espacio de mediación educativa y cultural, acercando a escolares y público general a los debates sobre arte y sociedad en Brasil y América Latina.

El episodio permite comprender las lecciones de esta edición sobre los límites y posibilidades de las bienales como dispositivos culturales y políticos, y cómo estos eventos configuran la percepción de las ciudades y de la producción artística contemporánea.

El nuevo episodio de Purísima Podcast ya está disponible en Spotify.