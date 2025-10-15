Purísima Podcast| Los nuevos caminos del arte en la Bienal de São Paulo 2025
En este episodio de Purísima Podcast, Pablo Langlois analiza la Bienal de Sao Paulo 2025, explorando su enfoque curatorial, la relación entre arquitectura y obras, y cómo artistas y materiales diversos amplían la experiencia cultural y educativa del evento.
La conversación profundiza en la relación entre discurso curatorial y práctica artística, señalando la importancia de los materiales y formas ancestrales, la cultura afrodescendiente, la cerámica, la pintura y el arte popular, que contribuyen a expandir las posibilidades expresivas de la Bienal. Langlois subraya, además, cómo la Bienal se constituye como un espacio de mediación educativa y cultural, acercando a escolares y público general a los debates sobre arte y sociedad en Brasil y América Latina.
