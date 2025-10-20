Ciclo de música de cámara en la Gran Sala Sinfónica Nacional continúa con “Gala Barroca”

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, continúa su primer Ciclo de música de cámara en la Gran Sala Sinfónica Nacional con el Grupo Cámara Boecio, que el miércoles 22 de octubre a las 19:30 horas ofrecerá un concierto titulado “Gala barroca”.

Fundado en 2013 por Ricardo González Muñoz, integrante de los primeros violines de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Grupo Cámara Boecio se ha consolidado a nivel nacional como una relevante agrupación que aborda la música clásica y barroca.

Su trayectoria incluye presentaciones en espacios patrimoniales y culturales de la Región Metropolitana, además de colaboraciones con prestigiosas instituciones, entre las que destaca una especial vinculación con el Museo Nacional de Bellas Artes, donde han ofrecido conciertos emblemáticos como parte de sus actividades de extensión.

El conjunto está conformado actualmente por Ricardo González Muñoz (director musical y concertino), María Fernanda Prieto, María Fernanda Morris, Lucía Ocaranza, Javiera Rachel Pozo y Alexander Vargas en violines; Christopher Schenke, Alejandro Lazcano y Paula Reinoso en violas; Gerhard Gedies y Paulina Olavarría en violonchelos; Claudio Faúndez en contrabajo; Gerardo Caviedes en thiorba y guitarra barroca; Valeria Chacón en clavecín; y David Gutiérrez Villagómez en flauta.

Respecto del origen de la agrupación, González comenta que nació como una propuesta artística personal con la idea de explorar la música de cámara en formatos amplios, además de impulsar el desarrollo profesional de un conjunto con identidad propia, tanto sonora como editorial.

“Los instrumentistas sinfónicos tenemos también una necesidad artística más íntima: la música de cámara. Es una forma de hacer música más directa, de relacionarnos profundamente con el sonido y con el público”, explica.

El programa musical ofrecerá un recorrido por el barroco tardío, desde la intensidad expresiva de Locatelli, pasando por el virtuosismo de Telemann y Vivaldi, hasta la perfección estructural de Bach. Así, el concierto partirá con la Sinfonía fúnebre en fa menor de Locatelli, la cual “tiene una construcción profundamente afectiva, que va desde el lamento al consuelo. Es una obra ideal para abrir el programa”, comenta González.

Seguirá el Concierto para viola, cuerdas y continuo en sol mayor TWV 51 de Telemann.

“Es una obra bellísima, en la que la viola despliega todo su carácter íntimo y a la vez chispeante, con nuestro querido colega Christopher Schenke como solista”, miembro igualmente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

La segunda parte estará dedicada a Vivaldi y Bach, figuras fundamentales del barroco europeo.

“Vivaldi representa como nadie la teatralidad veneciana, con una música vital, clara, elocuente. Sus conciertos para flauta son pura energía”, señala González.

“Y Bach cierra el concierto con una obra de equilibrio perfecto entre los violines solistas, una conversación de ideas musicales profundas y emocionales”.

Así, del primero se incluyen dos obras: Concierto para flauta en re mayor RV 428 “Il Gardellino” y Concierto para flautín en do mayor RV 443, ambos con David Gutiérrez Villagómez como solista. En tanto, de Bach se escuchará el Concierto para dos violines en re menor BWV 1043, con María Fernanda Morris y Lucía Ocaranza como solistas, ambas también integrantes de la Sinfónica Nacional.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2025 se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida de Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.