Ministra de las Culturas anuncia inicio de proyecto de rehabilitación del Museo Violeta Parra

Al mediodía de este jueves, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, realizó un recorrido por el Museo Violeta Parra, acompañada por Ángel Parra, representante de la familia Parra; Daniela Guzmán, también integrante del directorio del espacio cultural; y Denise Elphick, directora ejecutiva del museo.

La visita se enmarca en el inicio de las obras de recuperación y puesta en valor del museo, que comenzarán este viernes 14 de noviembre. El lugar, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Italia, sufrió graves daños en los días del Estallido Social de 2019.

“Estamos felices de poder iniciar las obras de rehabilitación del Museo Violeta Parra. Que estas obras comiencen y poder proyectar su apertura de cara al público, para el primer trimestre de 2026, es muy valioso, sobre todo porque el museo está emplazado en un epicentro y es vecino de instituciones como Vicuña Mackenna 20 y el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre muchas otras. Es también parte de los compromisos del Presidente Boric en términos de infraestructura cultural y en este caso significa fortalecer la experiencia del público y resguardar parte del legado de Violeta Parra”, dijo la ministra.

Por su parte, la directora del Museo Violeta Parra, Denise Elphick, destacó que “estamos muy contentos de llegar a este momento. Hemos trabajado durante dos años para poder iniciar las obras y hoy ya es una realidad. Estamos trabajando con la empresa JLA Ingeniería y Construcción, que se adjudicó la licitación; ya contamos con la instalación de faena y mañana comenzamos oficialmente los trabajos”.

“Para nosotros es fundamental devolverle a la ciudadanía un espacio que es de todos y todas, especialmente por el lugar que ocupa en la ciudad. Que Violeta vuelva a habitar este espacio, que este museo vuelva a abrir sus puertas, es la misión que nos convoca durante los 122 días de obra que tenemos por delante”, remató.

Respecto del financiamiento de la rehabilitación del museo, la directora subrayó que “mil millones de pesos provenientes de los seguros comprometidos han sido destinados a esta etapa del proyecto, distribuidos en tres partidas principales: maquillaje de hormigón, muro cortina y el inicio de obra junto a su coordinación con la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda. El directorio de la Fundación Museo Violeta Parra tomó la decisión de avanzar por etapas, dejando pendiente únicamente el auditorio para el próximo año”.

En tanto, Ángel Parra, miembro del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y nieto de Violeta Parra, “en este momento y en esta etapa, es mucho más convocante a nivel social el museo, producto de las comunidades y de la vecindad. Violeta Parra construyó el país desde el amor, el cariño y la generosidad, y dejó su obra a todos los chilenos, tenemos que compartirla”.

Sobre el proyecto de rehabilitación y mantención del Museo

El proyecto de rehabilitación y mantención de la sede principal, ubicada en Vicuña Mackenna 37, fue adjudicado a la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda., tras un proceso de licitación abierta que se extendió por 42 días. El proyecto contempla la dirección, administración y ejecución integral de las obras orientadas a la recuperación y puesta en valor del inmueble, a diez años de su inauguración. Los trabajos tendrán una duración estimada de 4 meses.

En el proceso licitatorio participaron dos empresas oferentes. De acuerdo con el informe de adjudicación, la propuesta de JLA Ingeniería y Construcción presentó los mejores resultados en los criterios de oferta económica (50%), experiencia técnica (30%) y plazo (20%).

La ejecución de las obras será supervisada técnicamente por Nogués Consultores Asociados, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos y alcances definidos en las bases de licitación.