Presentan libro “Andrés Bello: La curiosidad sin límites” y relanzan Editorial Biblioteca Americana

La Universidad Andrés Bello (UNAB) realizó el lanzamiento del libro “Andrés Bello: La curiosidad sin límites”, una obra colectiva que reúne a destacados autores para revisitar, desde una mirada contemporánea, algunas de las facetas menos conocidas del intelectual más influyente del continente.

Esta actividad también marcó el relanzamiento de Biblioteca Americana, un proyecto editorial fundado en los años 90 y que fue donada a la universidad por Paulina Dittborn, que busca proyectar conocimiento riguroso al país con un sello moderno e interdisciplinario.

Una obra para traer a Bello al presente

El libro fue presentado por Joaquín Trujillo, prologuista de esta obra e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien subrayó la vocación del proyecto por revitalizar la figura del humanista venezolano desde miradas actuales y multidisciplinarias.

Trujillo destacó el rol de Chile como país a la hora de darle cabida a Bello y a su despliegue intelectual. Asimismo, señaló que “su influencia se volvió central en la construcción de la República. El desafío de este libro es volver a leerlo más allá de la estatua, recuperar su vitalidad y su curiosidad intelectual sin límites”.

En su intervención, advirtió que la figura de Bello se volvió “estatuaria” durante gran parte del siglo XX, confinada principalmente al ámbito jurídico:

“Había un Bello fosilizado. Este libro busca devolverle movimiento, mostrarlo como un viajero, un pensador moderno, alguien que dialogó con los grandes de su tiempo y que todavía puede dialogar con nosotros”.

Un Bello vivo, plural y sorprendente

Sebastián Astorga, editor del volumen, explicó el proceso detrás de la convocatoria de autores, que tuvieron entre las exigencias el no ser “bellistas” para establecer un puente entre el Bello histórico y la persona.

“Buscamos miradas nuevas, incluso desde los márgenes. No queríamos un libro hecho solo por bellistas, sino por investigadores capaces de tender puentes con la actualidad y mostrar que Bello sigue siendo una aventura intelectual enorme” explicó.

La obra reúne capítulos sobre derecho internacional, poesía, lingüística, filosofía, política y ciencia, entre otros. Para Astorga, esa diversidad refleja la esencia del proyecto: “Para cualquier curioso —sea de historia, ciencia, literatura o derecho— este libro es una invitación a entender Chile y Latinoamérica desde un personaje que aún tiene muchísimo que decir”.

La editorial volvió a su casa

Como ya se mencionó, junto con presentar el libro sobre Andrés Bello, se anunció la reincorporación de la Editorial Biblioteca Americana, donada por Paulina Dittborn.

En esa línea, Dittborn recordó la historia de la editorial indicando que esta “nació en la Universidad Andrés Bello hace décadas. Después de muchos años trabajando casi sola, sentí que debía volver a su casa”.

Dittborn repasó el trabajo de más de 15 años publicando libros de ciencia, historia y botánica, entre otros, y agradeció la oportunidad de que la UNAB continúe el legado:

“La Universidad tiene la capacidad, la fuerza y la visión para que este proyecto siga creciendo”.

Refuerzo al compromiso institucional

Durante la presentación, el rector de la UNAB, Julio Castro, destacó la relevancia de retomar el legado editorial vinculado a Bello.

“Para la Universidad, el hecho de contar con esta nueva editorial es un hito que potencia su labor. Queremos facilitar el acceso a conocimiento riguroso sin perder el espíritu académico, pero con una narrativa clara, moderna y puesta al servicio del país”, afirmó.

Raúl Figueroa, presidente del comité directivo de la editorial, cerró el encuentro destacando que el libro y la editorial encarnan un sello que la UNAB busca profundizar:

“Queremos desarrollar cultura, espíritu crítico y pluralismo. La figura de Bello es hoy más vigente que nunca para quienes creemos en una sociedad libre y en instituciones fuertes”.

*Para adquirir un ejemplar del libro, debe escribir al correo electrónico bibliotecaamericana@unab.cl