Liberan cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E

El cortometraje “Únicos en su especie”, protagonizado por el actor Alfredo Castro y el músico Pablo Chill-E, una producción original de JOIA MAGAZINE, ya se encuentra disponible de manera gratuita, según informó la revista.

El encuentro comienza en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, y transita sin guión por espacios significativos de Santiago, como una picá donde comen un lomito, un sauna, una imprenta y finalmente en una cena vestidos de gala.

“Lo que al inicio parece un contraste radical se convierte en un diálogo profundo, donde el pasado y la tradición encarnados por Alfredo, y el presente rebelde y urgente representado por Pablo, se reconocen mutuamente como formas de proyectar el futuro”, señala la revista.

“Únicos en su Especie es también una reflexión sobre la importancia de mirar hacia atrás para poder crear. Alfredo y Pablo se presentan como catalizadores del sentir popular actual, y desde la música y el teatro entienden el arte no solo como un placer, sino como una labor social. Desde esa geografía emocional que comparten, emerge una visión del arte como lenguaje necesario en un país como Chile”.

Este cortometraje forma parte del lanzamiento de JOIA 64, edición que celebra los 18 años de la revista, dirigido por Rodrigo Susarte y Álvaro Fierro (JOIA MAGAZINE), con dirección fotográfica y montaje de Fernando Liberona.

La revista informó que la intención es que el cortometraje llegue al mayor número de personas posible y que cualquiera pueda compartirlo, proyectarlo y difundirlo sin restricciones ni burocracias.

“No se requieren permisos ni licencias especiales para su visionado o proyección: la obra está pensada para circular libremente, promoviendo la reflexión y el encuentro a través del arte”.

Finalmente, invita a docentes, gestores culturales, colectivos y público en general a proyectar “Únicos en su Especie” en cualquier espacio, sin permiso alguno.