La Sinfónica Nacional celebra los 183 años de la U. de Chile trayendo de regreso “Tierra Sagrada”

Como es tradición, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el concierto con que la Universidad de Chile conmemorará sus 183 años de vida. El programa integra hitos del repertorio clásico, una obra chilena y la participación de destacados artistas nacionales.

Con dos funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional, la primera de ellas estará destinada a la comunidad universitaria, el jueves 20 a las 19:30 horas. En tanto, el viernes 21 en el mismo horario se ofrecerá una presentación para público general.

Como parte de la primera función se efectuará además la interpretación pública de la edición especial del Himno de la Universidad de Chile, contemplada para celebrar desde las artes musicales y sonoras el aniversario 183 de la Universidad.

La edición fue recientemente grabada en la Gran Sala Sinfónica Nacional por esta misma orquesta y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, con arreglos del compositor Maximiliano Soto Mayorga y la producción fonográfica liderada por Ignacio Arriagada, académico del Departamento de Sonido, quien trabajó junto a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sonido de esta casa de estudios. El registro contó además con la dirección del maestro chileno Christian Lorca, egresado de la Casa de Bello, quien nuevamente tomará la batuta de la orquesta en este concierto.

El programa musical comenzará con el Concierto para piano y orquesta n.º 2 en fa menor, op. 21 de Frédéric Chopin, compuesto entre 1829 y 1830 y reconocido por su brillantez pianística y lirismo romántico. La obra será interpretada por la orquesta junto a la joven pianista Bárbara Sanhueza, ganadora del Concurso de Solistas 2025 de la Orquesta Sinfónica Estudiantil y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Con premios nacionales e internacionales, Sanhueza es considerada una de las figuras emergentes más destacadas del piano chileno.

“Tierra sagrada”, el regreso de un hito musical

El programa continuará con “Tierra Sagrada, para fagot y orquesta” (2017-2018), obra escrita por el primer fagot de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Nelson Vinot, quien es miembro de este elenco desde el año 1990 y quien además se presentará como solista de la obra.

Inspirada en las raíces del pueblo Mapuche, “Tierra Sagrada” cuenta con poemas de Absalón Opazo y se estructura en tres movimientos, cada uno de ellos con un breve texto que los introduce y complementa. Tales pasajes fueron traducidos al mapudungún y chesungun por la propia solista vocal y narradora, Rocío Rojas Monsalve, contralto, directora musical, compositora, cantante e investigadora chilena, quien ha desarrollado una destacada carrera centrada en la creación, dirección e investigación musical con enfoque en folclore global, culturas transpacíficas y cultura de la paz.

Estrenada en noviembre de 2018 dentro de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el primer movimiento de la obra, “Choike”, se trata de una danza enérgica de carácter alegre y festivo; el segundo, “Trafwe”, es más pausado y meditativo; mientras que el tercero, “Guerrero”, es de carácter intenso, simbolizando la fuerza de esta cultura.

“Para mí es muy importante que volvamos a interpretar la obra junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Tierra Sagrada la terminé de escribir en 2018 y en noviembre de ese mismo año la estrenamos con la orquesta en el aniversario 176 de la Universidad. Ahora, en el 183º aniversario, se vuelve a repetir y nuevamente junto a la orquesta donde he pertenecido durante un extenso periodo”, comenta Vinot. Asimismo, añade que es un privilegio “tocar la obra en esta monumental construcción que es la Gran Sala Sinfónica Nacional”.

Mozart y entradas

El concierto cerrará con la Sinfonía n.º 36 en do mayor, K. 425 “Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart, escrita en 1783 y reconocida por su majestuosidad formal. Es la primera sinfonía que el compositor abre con una introducción lenta, para luego pasar al vívido Allegro spiritoso en do mayor. El Andante encarna un carácter pastoral y tranquilo, mientras que El Menuetto evoca una danza campesina, un momento de respiro antes del movimiento final, de compleja arquitectura.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2025 están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.