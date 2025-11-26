Cortometraje sobre hermanos Vergara Toledo es premiado en FIDOCS

Un cortometraje sobre la historia de los hermanos Pablo, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura militar, fue premiado en la edición 29 del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS).

Se trata de “Te llamarás Pablo”, de Pablo Vergara E., que recibió una Mención Especial del jurado.

La cinta fue premiada por “abrir un espacio de diálogo entre la memoria familiar y la historia del país, permitiendo una revisión histórica que resulta relevante en estos tiempos del negacionismo. Con una sensibilidad delicada y afectiva en su narración, que abre una nueva mirada a la historia de la familia Vergara-Toledo”.

“Estoy muy contento por el reconocimiento del jurado y del público, que han recibido sentidamente este trabajo”, señaló Vergara a El Mostrador.

“En un presente tan nublado y negacionista, hacer esta película ha sido un acto de homenaje a esos rincones de intimidad que quedan de la vorágine política. Pienso que la melancolía puede ser un espacio de emociones contradictorias, y eso me permitió repasar cuidadosamente el dolor de una familia y su visión política. Para mí es honrar con dignidad la memoria de la familia Vergara Toledo frente a transformaciones que a menudo se sienten autodestructivas”, expresó.

El cortometraje profundiza en la historia menos conocida de su hermano mayor, Pablo, en una mirada sensible de su vida en el exilio, su lucha clandestina y homicidio en 1988. En una deriva que entrelaza archivo y narración performática, su primo -también llamado Pablo-, aborda en clave poética la complejidad de la memoria.

“Desde mi infancia, he sido testigo de cómo la figura de mis primos resurge año tras año en la memoria colectiva de Chile. Su espíritu joven trasciende el tiempo, uniendo relatos que oscilan entre un pasado vivido y un futuro imaginado. Para mí, estos relatos no son simples cronologías de hechos. Son fragmentos de vida que, aunque a menudo invisibles, evocan un pasado desaparecido o la melancolía de una narrativa revolucionaria”, explica el realizador.

Para Vergara, el año 1988, año del homicidio de su familiar, “fue muchas cosas a la vez: esperanza para unos, olvido y violencia de estado para otros. También fue el inicio de algo frágil, de la reconstrucción, del caer dos veces, de la persistencia del eco de la historia, de la melancolía por amar con locura”.

“El corto es un vaivén entre ese momento histórico y mi búsqueda por crear, a partir de esta historia que no viví, recuerdos vivos en un presente que resiste olvidarlos”.

Vergara (1989) es Licenciado en Artes y Magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una trayectoria que combina la creación artística con la gestión cultural; actualmente se desempeña como encargado de programación del Centro Cultural Recoleta en Santiago.

Paralelamente, trabaja en producción audiovisual, tanto en proyectos colectivos como en propuestas personales que exploran nuevas narrativas y formatos.

Los hermanos Rafael, de 18 años, y Eduardo Vergara Toledo, de 20 años, eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y fueron asesinados por funcionarios de Carabineros de Chile en 1985. En 2010, un fallo de la Corte Suprema confirmó las condenas de tres carabineros por los hechos. Su asesinato dio origen al Día del Joven Combatiente.

En tanto, Pablo murió en 1988 en una acción del MIR cerca de Temuco, a los 25 años.

Clausura

El evento celebró lo mejor del cine de lo real con producciones internacionales y nacionales que abordaron temáticas como el colonialismo, la memoria histórica, los conflictos geopolíticos y la crisis ambiental.

La ceremonia de clausura se realizó a sala llena en Sala K / U. Mayor, donde se dieron a conocer los filmes galardonados en las categorías en competencia del certamen. Tras la premiación se exhibió With Hasan in Gaza, del cineasta palestino Kamal Aljafari. La película que cierra esta edición con una reflexión sobre la memoria y la resistencia, tendrá una segunda función hoy en Centro Arte Alameda – Sala CEINA a las 20.30 horas.

FIDOCS 29 exhibió este año más de 60 títulos entre estrenos latinoamericanos y nacionales que se exhibieron en sus diferentes secciones. Sus tres competencias -Nacional, Internacional y Nacional de cortos emergentes-, los focos Jessica Sarah Rinland, Su Hui-Yu y Cecilia Mangini, la muestra Ventada Docudays UA, las Funciones especiales -con obras de Lucrecia Martel, Werner Herzog, Laura Poitras y Gianfranco Rosi, entre otros-, y la Función al aire libre en Paseo Bulnes con Ghost Elephants de Werner Herzog, conformaron una de las programaciones más diversas de los últimos años.

Palabras del jurado

Mejor película Competencia Nacional / Esa otra selva blanca de Teresa Arredondo

Premiada porque “la película propone una estrategia narrativa audaz que se desvía y vuelve al tono central instalándose en una deriva que nos recuerda con sutileza que somos presente y memoria”.

El jurado de la Competencia Nacional estuvo integrado por Yuliia Kovalenko, crítica ucraniana y directora de programación de Docudays UA; Carlos Flores, cineasta y académico de la Universidad de Chile, creador de la Escuela de Cine de Chile; y Alicia Cano, directora uruguaya con amplia trayectoria en festivales internacionales.

Mejor película Competencia Internacional / Partition de Diana Allan

Premiada por ser “una obra de profunda sensibilidad, claridad política y valentía cinematográfica, una reflexión devastadora y necesaria sobre el genocidio palestino”.

Mención Especial del jurado Competencia Internacional / Shifting Baselines de Julie Elie

Premiada porque “muestra cómo un solo fragmento de metralla puede dejar cicatrices en la tierra y desplazar permanentemente a las especies, alterando el terreno sobre el que se asienta nuestro sentido de la realidad”.

El jurado de la Competencia Internacional estuvo compuesto por el francés Antoine Thirion, escritor y programador de Cinéma du Réel; Jessica Sarah Rinland, cineasta y artista argentino-británica, figura central de uno de los focos de esta edición; y Catalina Vergara, directora y productora chilena con una destacada trayectoria en el cine documental contemporáneo.

Mejor corto emergente / Secreto de cabeza de Matía Lorenzo

Premiada por “ofrecer una propuesta que logra articular dos archivos inconexos entre sí, uno testimonial y otro audiovisual, que nos permite sumergirnos en una subjetividad frágil y errática de un paciente psiquiátrico, a partir de imágenes ajenas que se ligan a su mundo interno con una potencia inesperada”.

Mención Especial del jurado / Te llamarás Pablo de Pablo Vergara E.

Premiada por “abrir un espacio de diálogo entre la memoria familiar y la historia del país, permitiendo una revisión histórica que resulta relevante en estos tiempos del negacionismo. Con una sensibilidad delicada y afectiva en su narración, que abre una nueva mirada a la historia de la familia Vergara-Toledo”.

Mejor ópera prima / Al oeste, en Zapata de David Bim

Premiada por ser “una obra en donde el cineasta abandona su cuerpo para dar espacio al lenguaje cinematográfico, a través de encuadres que en su distancia logran ser justos, un montaje que en sus tiempos nos sumergen en la sensibilidad de un relato hipnotizante y un diseño sonoro que termina involucrándonos en una atmósfera donde pareciera que las palabras sobran.”

Como es tradición, FIDOCS invitó a estudiantes de escuelas de cine y audiovisual del país a formar parte del Jurado joven, encargado de elegir la Mejor ópera prima del festival. Este año, el jurado fue presidido por el cineasta y artista visual y sonoro Roberto Collío. La lista completa de sus 15 integrantes puede consultarse en www.fidocs.cl/jurados

PRÓXIMAS FUNCIONES: PELÍCULAS GANADORAS

GANADORA COMPETENCIA ÓPERA PRIMA

Al oeste, en Zapata de David Bim

Miércoles 26 de noviembre · 16:00 horas

Sala Cine UC / Entrada liberada, ingreso por orden de llegada.

GANADORA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Partition de Diana Allan

Miércoles 26 de noviembre · 18:30 horas

Cineteca Nacional de Chile

FUNCIÓN DOBLE:

GANADORA COMPETENCIA NACIONAL

Esa otra selva blanca de Teresa Arredondo

+

GANADORA COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOS EMERGENTES

Secreto de cabeza de Matía Lorenzo

Miércoles 26 de noviembre· 20:45 horas

Sala K / U. Mayor

FUNCIÓN DE REPETICIÓN PELÍCULA DE CLAUSURA

With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari

Miércoles 26 de noviembre· 20:30 horas

Centro Arte Alameda – CEINA

La venta de entradas para estas funciones y todos los detalles de FIDOCS 29 están disponibles en fidocs.cl

El jurado de Cortometrajes Emergentes estuvo integrado por Sofía Paoli Thorne, directora y productora paraguaya especializada en género e inclusión social; Aníbal Jofré del Campo, cineasta y director de la Escuela de Comunicaciones de UNIACC; y Florencia Dupont, realizadora y socia fundadora de la productora y distribuidora Santiago Independiente.