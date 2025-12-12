Documental del mítico grupo de rap Calambre es el ganador de In-Edit 2025

Por “presentarnos treinta años de trayectoria de uno de los grupos de rap más influyentes e icónicos del país, equilibrando de manera sensible y lúdica una amistad tan única como su estilo”, el documental Calambre: En la cancha se ven los gallos se quedó con el premio a Mejor Documental Nacional de IN-EDIT Chile 2025. El trabajo dirigido por Aldo Guerrero y Jorge Collao cuenta la historia del trío nacional Calambre, fundamental en el desarrollo del hip-hop chileno.

Unidos como grupo en 1994, la cinta acompaña a sus integrantes en el viaje de regreso a los escenarios para celebrar sus tres décadas de historia, en un recorrido que combina amistad, pasión y resiliencia.

“Es emocionante y realmente un hito para nuestra ocupación, son muchos años de trayectoria, y esto viene a retratar parte de nuestra historia, nuestra evolución, nuestra resiliencia y nuestro estado actual”, expresó Aldo Guerrero a El Mostrador.

En medio de aplausos por los buenos resultados de este año, se clausuró así la edición número 21 de IN-EDIT, el único encuentro nacional para cine y documental musical, con convocatorias anuales e ininterrumpidas desde 2004.

“El rap es el surgimiento de una industria que ahora está totalmente consolidada. Una música que viene desde la calle o desde la ciudad y tiene un mercado real, a diferencia de los inicios, de donde estábamos nosotros, que era todo a pulso, cuando las producciones eran modestas. Y bueno, como se refleja en el documental, está la historia y nosotros somos parte de ese inicio de todo este movimiento, y toda esta ahora grande industria que se entiende por música urbana”, agregó M5D, integrante de Calambre.

Videoclip del año:

Luciano Altair – “Ya lo sé, pero igual” | Dirección: Luciano Venegas

El jurado en esta categoría estuvo conformado por Valentina Caiozzi, compositora y directora de arte, Sebastián Muñoz, cineasta, y Cristóbal Portaluppi, realizador audiovisual y músico. La convocatoria de este año tuvo doscientas postulaciones y once finalistas, conforme a las bases de convocatoria para videoclips chilenos estrenados entre mayo y septiembre de 2025. El director ganador recibió un premio de $500.000 (quinientos mil pesos) más impuestos.

El veredicto de esta categoría incluyó también tres menciones honrosas:

Montaje: “Mar de coral”, de Javiera Mena y Santiago Motorizado (dir: Miche)

Arte: “Himno matutino”, de Chips y La Gran Ciudad (dir.: Constanza Lobos);

Animación: “Llanto amargo”, de Martina Montaldo (dir.: Antonia Piña y Luz Andrea Sierra)

Premio del Público:

Nanai – “Subiré” | Dirección: Carolina Quezada

Mejor Cortometraje

La Ley: Velados, transparentes | Dirección: Coti Donoso

Veredicto del jurado: «Por el valor incalculable de su archivo y por lograr que el público se conmueva no solo con la historia de una de las bandas musicales más emblemáticas de Chile, sino también con la capacidad del protagonista para transmitirnos, con enorme sensibilidad, el amor hacia su hermano». Su directora recibirá un premio de $500.000 (quinientos mil pesos) más impuestos.

El jurado para esta categoría ha querido entregar también una mención honrosa al cortometraje “La Peña”: una historia de amor de 50 años, dirigido por Francisco Nuñez.

Premio del Público (por votación online):

It´s never over, Jeff Buckley, dirigido por Amy Berg (EE. UU.)

Premio Equipo Festival:

Para vivir. La incombustible vida de Pablo Milanés dirigido por Fabián Pisani (España y México).

DOCS-IN-PROGRESS

Esta categoría busca apoyar a proyectos en desarrollo, fomentando el intercambio entre los realizadores y profesionales de la industria. Los premios reservados para esta categoría incluyen:

Canje equivalente a $3 millones con FILMO Estudio en servicios de postproducción de imagen, postproducción de sonido o creación de DCP en sus estudios – para El techo de mi casa, de Carla Olmedo.

Servicios avaluados en $3 millones de parte de Sonamos, para tres jornadas de mezcla de postproducción de sonido – para Movimientos, de David Guzmán.

Realización de un DCP por gentileza de DA Cine Imagen Diseño – Daniel Dávila – para Domingo, de Bernardita Olmedo.

Asesoría en distribución por gentileza de Uniacc, a cargo de Rebeca Gutiérrez, productora ejecutiva de largometrajes, fundadora de Prisma (distribución de cine) y directora de la productora Pinda – para Sepultura en el Instituto Nacional, de Álvaro Cariqueo.

Asesoría personalizada en montaje junto a Titi Viera-Gallo, experimentada profesional, a cargo de cintas como Allende, mi abuelo Allende, Lemebel y Mon Laferte, Te amo – para Pánico, Kinda freaks, dirigido por Renata Valencia y Jorge Catoni.

Muestra en Valparaíso

El evento además continúa en Valparaíso en el Insomnia-Teatro Condell, con una muestra de la programación entre el 11 y el 13 de diciembre.

Los documentales a exhibir allá son “Ellis Park”, “Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés”, “Calambre: En la cancha se ven los gallos”, “Colombina”, “La guitarra flamenca de Yerai Cortés” y “It’s Never Over, Jeff Buckley”.

“Es un festival que nació chiquitito y que cada año ha ido creciendo, ha ido creciendo porque más gente se ha sumado a este festival porque junta el buen cine, las buenas historias con música. Y eso es lo más importante, más allá de si es tu grupo favorito o la banda súper taquillera, es si detrás de eso hay una buena historia. Eso es lo que me interesa al festival. Y por eso yo creo que viene mucho público”, mencionó Javiera Undurraga, la directora del festival.