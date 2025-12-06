Del hip hop al folclor: la música chilena llega a la pantalla grande en la nueva edición de IN-EDIT

Este jueves comenzó la 21ª edición de IN-EDIT CHILE, el único festival en Chile dedicado al cine y documental musical. Entre el 4 y el 10 de diciembre, cuatro sedes en Santiago acogerán la programación nacional e internacional, además de Valparaíso, con una muestra del 11 al 13 de diciembre en Teatro Condell, Sala Insomnia.

La Programación Internacional de esta edición destaca por su diversidad de géneros, épocas, historias. Sin embargo, el festival también trae películas nacionales que abarcan la diversidad musical que existe en el país.

En la Competencia Nacional de este año, las películas nacionales que competirán por el galardón son:

Calambre: En la cancha se ven los gallos — Dirigido por Aldo Guerrero y Jorge Collao. Un repaso por los treinta años de trayectoria del trío homónimo, pieza fundamental en la historia del hip-hop chileno.

He de morir cantando — Firmado por Sebastián Lavados y Eduardo Lavados. Una obra documental que retrata vidas marcadas por la tradición, la adversidad y la esperanza en el campo chileno.

Marcel Duchamp — A cargo de Cristián Vidal. A través de la historia de una banda punk, explora las rutas creativas, desafíos y el legado de una escena underground en Chile.

Mon Laferte, te amo — Realizado por Camila Grandi y Joanna Reposi. Un retrato íntimo de los orígenes de la reconocida cantautora chilena, con foco en su infancia, adolescencia y el camino hacia el éxito.

Esta variedad, del hip-hop al folclor, del punk a la canción pop, demuestra el alcance amplio del festival al representar distintos estilos, generaciones y geografías del país.

Además, la programación nacional no se limita solo a largometrajes, también se incluyen cortometrajes y videoclips, contribuyendo a visibilizar distintos formatos y voces emergentes del país.

La Peña: Una historia de amor de 50 años — de Francisco Núñez

La Ley: Velados, transparentes — de Coti Donoso

808: Detrás de los hits — de Álvaro Vergara y Pedro San Juan

Silvio Paredes: Prohibido hacer obra — de Susana Díaz

La Viseca — de Los Chochamus del Club

Y un cortometraje fuera de competencia: Subhira: El encargo, de Gonzalo Silva Valdés.

“El documental La Viseca nace como el fruto de un trabajo colectivo “Los Chochamus del Club”, somos un colectivo de trabajo integrado por músicos, cantores, escultores, compositores de distintas agrupaciones de cueca chilena como La Gallera, El Enganche, Los Metiponga… Somos un grupo de amigos que frecuenta el patio de La Viseca desde hace ya más de 15 años”, sostiene Christian “Coloro” Heyer, director del cortometraje.

“Hemos vivido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido como músicos, que es poder aprender de la mano de los antiguos cultores que siempre estuvieron presentes en este valioso lugar patrimonial, cultural del barrio Estación Central. Este trabajo audiovisual es un agradecimiento, una vuelta de mano, un homenaje para todos estos cantores, cultores… también para los comerciantes, para los locatarios, las locatarias de este bonito espacio cultural”, agrega.

Además, Coloro señala que “ninguno de nosotros es cineasta somos todos músicos y habíamos hecho, hicimos este registro, como le decía anteriormente, como homenaje, en agradecimiento a los viejos cultores y ver que ellos ahora están en la pantalla grande ahí pasándose, que vean el cariño, que se vea reflejado el agradecimiento por tanta enseñanza, por tanta sabiduría popular, para nosotros ha sido maravilloso”.

IN-EDIT 2025 se desplegará en múltiples sedes de Santiago como el Teatro NESCAFÉ de las Artes, la Cineteca Nacional de Chile, Sala CEINA y Sala Nemesio— y también tendrá una muestra posterior en Valparaíso entre el 11 y 13 de diciembre.

La edición de este año no solo apuesta por la competencia: incluye funciones especiales, selecciones históricas, documentales restaurados y una invitación abierta al público a sumergirse en la diversidad de géneros musicales y cinematográficos.

Revisa la programación completa de In-Edit en este link.