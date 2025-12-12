Entrevista a Gonzalo Díaz en enero de 2020 para Sello Propio de El Mostrador sigue vigente

El artista visual, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, se encontraba preparando los últimos detalles de la exposición «Notizen» en la Galería D21, cuando lo sorprendió el 18 de octubre de 2019.

En esta entrevista de enero de 2020, realizada por Tatiana Oliveros con la cámara y edición de Azul Castillo, revive su reflexión sobre esos hechos. Ante la magnitud del movimiento social que se tomaba las calles, se cuestionó qué sentido tendría su obra en relación con la rabia y el cansancio que inundaban las protestas, aunque los temas abordados por los trabajos de Díaz siempre han dialogado con las demandas sociales, al cuestionar temas como el lenguaje, el poder y la imagen.

En esta entrevista de Sello Propio, analiza todos estos factores, la contingencia, el arte y el rol del artista en escenarios como el actual.

La tarde de este jueves 11 de diciembre falleció el artista visual Gonzalo Díaz. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y profesor titular de la Universidad de Chile murió a la edad de 78 años.

Reconocido como uno de los artistas visuales más importantes de su generación, se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre 1965 y 1969, donde tuvo como maestros a José Balmes, Rodolfo Opazo, Alberto Pérez y Adolfo Couve. Recibió el grado de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Continuó sus estudios en 1980 en la Universitá Internazionale dell’Arte en Florencia, Italia.

“La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico UChile, quien fuera condecorado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental”, señalaron desde la casa de estudios.

La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico @ArtesUChile, quien fuera condecorado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental.

