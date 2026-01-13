Señalan a Ximena Lincolao, “Titán de la tecnología”, como alternativa para el Ministerio de Ciencia

En medio de las alertas encendidas en el mundo científico por los anuncios de reducción del gasto público y los rumores de una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo José Antonio Kast abordó directamente esas inquietudes durante la inauguración de la XV versión de Congreso Futuro realizada este lunes.

El presidente electo llegó al Salón de Honor del Congreso Nacional acompañado de la emprendedora chilena-estadounidense Ximena Lincolao quién según La Tercera sería la carta más segura para asumir el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en marzo próximo.

Lincolao es profesora y confundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.

Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena, con doctorado en Estudios de Política de la Universidad de George Washington. Fue administradora de la membresía y la divulgación en una organización nacional de defensa, dirigiendo cientos de campañas en Estados Unidos, además de directora y superintendenta asistente de una agencia en Washington DC, siendo nombrada miembro del gabinete ejecutivo del alcalde Adrian Fenty en Washington DC.

Además, es parte de los consejos de DC VOTE, The Washington Economic Club, DC Language Immersion, Consumer Technology Association y miembro de la Junta de Líderes de la Industria de la Asociación de Electrónica de Consumo (CEA), entre otras.

Este perfil técnico y empresarial calza con el mensaje que Kast entregó en su discurso, “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”.

El Mandatario electo reconoció el escepticismo que existe en parte de la comunidad académica y prometió un giro en la percepción sobre su gobierno. “Como digo siempre, los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, sostuvo ante científicos, parlamentarios y autoridades.

Kast vinculó explícitamente la ciencia con los ejes centrales de su futura administración. “Nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo (…) y eso requiere innovación, audacia, y que nos unamos para construir y no para polemizar”, dijo.

También enfatizó que la investigación no debe quedar aislada del resto de la sociedad. “La ciencia no puede estar encerrada en sí misma. Necesitamos que la ciencia interactúe con los problemas reales de nuestra patria, que comprenda la vulnerabilidad de nuestros compatriotas y que sepa lo que significa ser atendido en lugares donde el Estado presta servicios”, señaló.