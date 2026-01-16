“Divorciados 2.0”: la exitosa comedia regresa a Teatro Mori con nuevas funciones en enero

Con funciones los días 22, 29 y 30 de enero —los jueves a las 20:30 horas y los viernes a las 19:00 horas—, la esperada continuación de la recordada comedia vuelve a escena en Teatro Mori Vitacura. La historia de los entrañables ex maridos suma un nuevo capítulo con “Divorciados 2.0”, que actualiza, con humor y afecto, las complejidades de la adultez, la paternidad y las segundas oportunidades.

La producción, escrita, dirigida y protagonizada por Rodrigo Muñoz, vuelve a reunir a los reconocidos actores Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz, en una versión renovada que profundiza en los conflictos emocionales y vitales de estos personajes, ahora enfrentados a nuevas crisis y desafíos.

Basada en la teleserie “Separados” y heredera directa del montaje teatral estrenado ese mismo año, esta entrega propone una continuación en clave de comedia, donde los protagonistas se ven envueltos en un insólito enredo judicial que los obliga a desplegar toda su creatividad para intentar salir airosos.

Monólogos descarnados, diálogos filosos, situaciones absurdas y coreografías inesperadas conforman un montaje que apuesta por una risa constante y una mirada íntima a las relaciones humanas. “Queremos sorprender al público con una propuesta diferente, divertida y cercana, que rescata la esencia de estos personajes, pero los sitúa en escenarios completamente nuevos”, señala Rodrigo Muñoz.

“La idea es ofrecer una comedia inteligente, ágil y profundamente humana, donde el público pueda reencontrarse con estos hombres que, pese a todo, siguen intentando ser mejores”, agrega el productor Lautaro Lobo.

Con una duración de 80 minutos, la obra combina nostalgia, humor contemporáneo y actuaciones de alto nivel, invitando a preguntarse qué ha sido realmente de estos personajes después de tantos años. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori.

DIVORCIADOS 2.0

Fecha: 22, 29 y 30 de enero

Hora: Jueves a las 20.30 hrs | Viernes a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor y director: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz | Producción: Lautaro Lobo.