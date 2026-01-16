Exdiputado y eventual ministro de Cultura nunca ha liderado proyectos del área

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga Gazitúa sería el futuro Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) afirman que a inicios de esta semana J. A. Kast tomó contacto con el representante del Distrito 11 para ofrecerle asumir la cartera cultural desde el 11 de marzo, cuando deje su escaño en la Cámara de Diputados.

Si bien viene de una familia relacionada a las artes, ni su carrera ni su paso por el Congreso demuestran un acercamiento a las industrias culturales del país.

La Plataforma AI, en alianza con El Mostrador, buscó en cada una de las sesiones de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y no se encontró ninguna intervención de Francisco Undurraga hablando sobre Cultura.

El expresidente de Evópoli nació en Santiago, es hijo de Juan Francisco Undurraga Mackenna y de la artista visual María Tereza Gazitúa Costabal y es sobrino del Premio Nacional de Arte 2021, el escultor Francisco Gazitúa. Estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque, para luego de entrar a la carrera de Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP y Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, donde obtuvo en 1991 el título de Técnico en Publicidad.

Fue productor de Radio Chilena (1988), ejecutivo del Banco de Chile (1994), gerente de marketing en el canal Mega (1999-2001) y gerente de producción en La Red (2001-2004). En 2001 fundó la heladería Emporio La Rosa junto a su hermana Teresa, de la que fue su gerente general, aunque la terminó vendiendo en 2016.

El parlamentario, además no logró la reelección en la Cámara, donde llevaba dos periodos como diputado por lo que estaría disponible para asumir el cargo.