Película “Matapanki” es seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Berlín

Matapanki, largometraje de egreso de 2023 de Cine UDD dirigido por Diego “Mapache” Fuentes, fue seleccionado por el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), para participar en el encuentro que se realizará entre el 12 y el 22 de febrero en la capital alemana.

Fuentes vivirá el estreno de su ópera prima en Europa, mientras compite junto a otras 40 producciones de 30 países en la categoría Generation 14+, dedicada a obras que exploran el universo juvenil desde miradas honestas, arriesgadas y contemporáneas.

En ese contexto, Matapanki destaca por su identidad punk, su humor negro y su cruce visual con el animé y el cine de superhéroes, proponiendo un relato que lo diferencia dentro del panorama latinoamericano.

La película cuenta la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura que pasa sus días entre el alcohol, las fiestas y el cuidado de su abuela enferma. Todo cambia cuando, tras probar una misteriosa mezcla alcohólica, descubre que sus superpoderes se activan cada vez que bebe, convirtiéndolo en un héroe improbable. Lo que comienza como un delirio personal escala rápidamente cuando Ricardo decide “hacer justicia” y comete un error que involucra directamente al poder político, desatando un conflicto de alcance mundial.

Sobre la selección en Berlinale, Diego Fuentes comentó: “Para mí fue una sorpresa gigante porque no me lo esperaba, aunque a la película le está yendo bien, Berlinale es de esos festivales tan gigantes y prestigiosos que se sienten súper lejanos, entonces la selección aún es surreal. Para el proyecto yo siento que significa el llegar a nuevos horizontes, tener la posibilidad no solo de la internacionalización, sino que también de tener la oportunidad de que el largometraje converse con nuevos públicos y territorios: Yo creo que eso es lo más lindo, darnos cuenta de que hay problemáticas o sentires que son universales, que hay cosas que nos molestan no solo por acá, sino que también en Europa y/o Alemania”.

Anteriormente, la cinta participó en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde se coronó como mejor película chilena y mejor largometraje en la categoría Juvenil y, este fin de semana, se exhibirá en la séptima edición del Festival de Cine Nacional de Ñuble.