“El folclore también tiene nuevas voces”: la apuesta urbana de Martín Acertijo en Olmué

Martín García, sociólogo, más conocido artísticamente como Martín Acertijo y campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2020, es uno de los ocho seleccionados para la Competencia Folclórica del Festival del Huaso de Olmué 2026. Con “Misiones”, una cueca urbana que cruza tradición y lenguaje contemporáneo para abordar el esfuerzo cotidiano en el Chile actual, el artista estuvo este viernes en el escenario de El Patagual, tras ser elegido entre más de 400 canciones postulantes a nivel nacional.

La participación de Martín Acertijo en la Competencia Folclórica de Olmué marca un cruce poco habitual entre dos mundos que rara vez dialogan en escenarios institucionales: el freestyle competitivo y la música de raíz folclórica. Campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2020, García llega al certamen desde una trayectoria vinculada a la improvisación, pero con una búsqueda artística que en los últimos años se ha volcado hacia la cueca urbana.

“Soy un recién llegado al folclore”, reconoce el músico, quien comenzó a interesarse de manera sistemática en este ámbito hace un par de años, motivado por los puntos de encuentro entre el rap y la cueca. Ese proceso derivó en la creación de Pura Cueca, un disco compuesto íntegramente por cuecas inéditas, del cual “Misiones” forma parte.

La canción fue postulada al festival sin mayores expectativas. “Cuando supe que había quedado seleccionado me sorprendí, porque hoy comparto competencia con personas que llevan toda una vida en el folclore”, comenta Acertijo, quien reconoce que su presencia en Olmué implica también asumir el desafío de representar una mirada generacional distinta.

En términos artísticos, “Misiones” se plantea como una cueca urbana que respeta estructuras tradicionales —como la métrica poética, el ritmo 6/8 y la instrumentación base—, pero incorpora una interpretación vocal, armonías y un lenguaje influenciado por la cultura urbana. “Tratamos de hacerla dialogar con el presente, con un lenguaje más juvenil y popular”, explica.

El contenido de la canción aborda el esfuerzo cotidiano y las desigualdades de origen. “Habla de la gente que se pega la misión todos los días: ir a trabajar, luchar por sus sueños, muchas veces con pocos recursos, pero igual salir adelante”, señala el artista, subrayando que el mensaje, aunque no explícitamente político, conecta con tensiones sociales transversales del Chile actual.

Respecto al contexto del certamen, Acertijo reconoce que la competencia folclórica suele quedar relegada frente a los números de mayor impacto mediático, pero insiste en su valor simbólico. “Este sigue siendo el escenario más grande. Al ser televisado, se involucra la familia, los papás, los tíos. Ahí uno entiende la vitrina que significa”, afirma.

Más allá del resultado, el artista espera que su paso por Olmué contribuya a ampliar la noción de folclore. “El folclore no es solo lo que se ve de manera institucional. Hay más colores, nuevas generaciones y nuevas inquietudes”, sostiene. En ese sentido, “Misiones” se presenta como una invitación a entender la tradición no como un espacio cerrado, sino como un territorio en constante transformación.

