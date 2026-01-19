Presentan ciclo de actividades en apoyo a la emblemática sala Insomnia Teatro Condell

‘Clásicos para un clásico’ es el ciclo organizado por la Red Salas Independientes de Cine Chile para recaudar fondos en apoyo a la emblemática sala INSOMNIA Teatro Condell de Valparaíso, que atraviesa una compleja crisis financiera, hecha pública a mediados de diciembre de 2025. Por este motivo, la Red de Salas levantó una programación especial con el objetivo de apoyar económicamente al espacio porteño, reuniendo grandes títulos del cine en distintas salas de la Red, de norte a sur del país, donde destacan Antes del atardecer dirigido por Richard Linklater, Cuando Harry conoció a Sally, dirigido por Rob Reiner, y Brazil, dirigido por Terry Gilliam.

Además, se realizará una actividad especialmente dirigida a fanáticos del cine, en particular de la animación japonesa de Studio Ghibli. Se trata de la Charla de apreciación cinematográfica: Hayao Miyazaki y los fascinantes secretos de sus películas, impartida por el destacado crítico de cine nacional y creador del programa Séptimo Vicio, Gonzalo Frías. Esta se realizará el miércoles 21 de enero a las 19 horas en la sala INSOMNIA. En los próximos días estarán a la venta las entradas a través de los canales oficiales de INSOMNIA Teatro Condell.

Todo lo recaudado por la venta de entradas de las funciones del ciclo Clásicos por un clásico, así como de la charla, será un aporte directo a este valioso espacio de la Región de Valparaíso, fortaleciendo el trabajo colectivo y solidario entre salas de exhibición independientes.

“Una de las características de la Red Salas de Cine Chile es el trabajo colaborativo y de apoyo mutuo entre los espacios de exhibición independientes. En ese sentido, consideramos como uno de nuestros principios fomentar su cuidado y apoyar su continuidad. INSOMNIA – Teatro Condell es una sala de un valor patrimonial único en Valparaíso que ha sabido reinventar y recuperar el espacio y su entorno, fortaleciendo la exhibición cinematográfica y el encuentro con los públicos, todo esto gracias a un equipo comprometido con su sala y el trabajo gremial”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine.

INSOMNIA – Teatro Condell es uno de los 21 espacios de exhibición que actualmente forman parte de la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine Chile, cuyo plan de gestión es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, y fue uno de los espacios fundadores del gremio. Además, este 2025 cumplió dos décadas ofreciendo una amplia programación de cine chileno, latinoamericano y del mundo, en un espacio restaurado, que se ha logrado mantener en el tiempo.

“Esta campaña busca proteger económicamente no sólo al espacio de Teatro Condell, si no a sus trabajadores y trabajadoras, que continúan realizando tareas en pos de mantener la continuidad de una sala que presenta filmes que no se podrían ver en otro lugar, con una curatoría única y que exhibe filmes desde chile y latinoamérica hacia el mundo. Una sala donde toda película puede ser vista en compañía de extraños y aún así, estar conectados”, comenta Leonardo Torres, director ejecutivo de INSOMNIA.

Por otro lado, desde la sala se estarán organizando una variedad de actividades para recaudar fondos, como funciones de cine, shows de comedia, charlas, entre otras. Para mayor información visitar insomniacine.cl